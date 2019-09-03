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南山人壽工會到金管會陳情抗議「新系統錯亂造成困擾」　公司回應：持續優化　　　

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▲▼南山工會今天下午集結逾百位保戶、業務員赴金管會陳情，期盼主管機關能依法進行處置。（圖／記者紀佳妘攝）

▲南山工會今天下午集結逾百位保戶、業務員赴金管會陳情，期盼主管機關能依法進行處置。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

南山人壽境界系統上線一年來錯誤百出，南山工會今（3）日下午集結到金管會陳抗，現場高喊「系統錯亂，保單停效」、「無故停效，理賠漏掉」等口號，期盼金管會應嚴格檢視數十萬件保單墊繳停效的系統是否已成功除錯，以及內控是否有問題；南山人壽對此表示，關於核保、理賠、收費、保單復效、契變作業以及電話客服中心的服務效能，皆已恢復系統上線前的服務水準。

南山人壽企業工會今天下午集結逾百位保戶、業務員赴金管會陳情，南山工會理事長嚴慶龍表示，境界系統運作1年不斷出包，內勤人員為改善錯誤超時加班、保單收費和理賠錯帳百出，導致業務員除了維護保戶權益奔走溝通，協助停效保單復效外，自身的薪資還因系統錯誤被錯發、少發，感到非常無奈，而南山人壽原先向金管會承諾6月底改善系統，不過7月1日後系統仍有出錯。

一名林姓保戶也親自北上陳情，他說，保單滿期是今年6月22日，卻在6月21日接到公司電話，提醒保費還沒繳，公司會在3天內以掛號方式寄繳費單，但一周過去遲遲沒有消息，最後只好到臨櫃查詢，一查才發現原來保單失效，並告知他會向公司呈報，一直到7月23日公司才派人親自說明，因未繳費導致保單失效，目前這個問題仍在解決中。

▲▼南山工會今天下午集結逾百位保戶、業務員赴金管會陳情，期盼主管機關能依法進行處置。（圖／記者紀佳妘攝）

▲南山工會理事長嚴慶龍（右）將陳情書轉接給金管會保險局壽險監理組組長蔡火炎（左）。（圖／記者紀佳妘攝）

針對南山人壽境界系統出包問題，金管會保險局壽險監理組組長蔡火炎指出，本會已積極處理，目前還在釐清相關事實，待相關事實釐清後，據相關事實來進行處置，會盡快公布第3方查核結果，不排除9月會開罰；至於個案部分，則會請公司查明原因，若程式有錯誤一定要修正，強調保戶權益絕對不能有任何受損。

南山人壽表示，境界系統是將近百套系統整合為單一平台，提升營運效能及競爭力，並協助客戶主動掌握各階段保障缺口，透過改造保險業服務流程，全面提升客戶體驗，重新定義保險業最佳營運模式。

針對境界系統上線初期所發生的問題，南山人壽強調，隨著系統整合成熟，以及全體內、外勤人員和第三方專家協助下，已解決相關問題，系統正常穩定運作。未來南山人壽也將持續優化系統，以充分展現系統優勢，協助各通路更有效率地拓展業務，並提供客戶更即時、全方位的保險服務。

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