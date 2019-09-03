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放飛風箏原來有這典故　「世界鳶都」濰坊楊家埠傳人告訴你

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▲▼山東濰坊風箏楊紅衛。（圖／記者陳政錄攝）

▲山東濰坊風箏世家傳人楊紅衛。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／山東濰坊報導

山東濰坊製作、施放風箏有600多年歷史，因工藝精湛、是大陸最大的風箏製造地，被稱為「世界風箏之都」、「鳶都」，值得注意的是，在濰坊風箏起源地楊家埠，其實是先以年畫聞名，每逢過年時將畫年畫剩下的紙張做成風箏，於開春施放，在飛到最高處時剪斷風箏線，與屋內穢氣一起放走，象徵去舊迎新。

▼2019年山東濰坊世界風箏節情況，以及在海上施放風箏。（圖／風箏節大會提供）

▲▼2019年山東濰坊世界風箏節情況。（圖／風箏節大會提供）

▲▼2019年山東濰坊世界風箏節情況。（圖／風箏節大會提供）

風箏起源於大陸，最早在春秋戰國時期墨子製成「木鳶」，而後改用紙以原料作為更輕便、易起飛的「紙鳶」，到了漢唐時期，風箏曾在軍事上被用於傳遞信號、測量的工具，後逐漸演變為玩具和民俗技藝。

當前，開封、北京、天津、濰坊、南通、陽江並稱中國大陸六大傳統風箏產地，而全國最大的風箏製造地在山東的濰坊，被稱為「世界風箏之都」。濰坊風箏主要由用竹子扎制的骨架，高檔絲絹蒙面和手工繪畫組成，透過工藝與美術的結合，體現風箏的文藝價值，每年四月第三個周六舉辦國際風箏會（風箏節），邀世界各地愛好者參加。

▼濰坊風箏重視文化和藝術性價值。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼山東濰坊風箏楊紅衛。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼山東濰坊風箏楊紅衛。（圖／記者陳政錄攝）

追溯濰坊施放風箏歷史，當地製作風箏最出名的楊家埠第16代傳人、風箏世家第3代傳人楊紅衛表示，楊家先祖其實是在600多年前，從四川一代遷徙而來，部分於當前濰坊楊家埠安家，開枝散葉。

她表示，楊家人最早善於畫年畫，並用剩餘的紙張製成風箏，隨族人遷徙到冬季較冷的山東，由於過年期間一般人家都在室內燒煤、燒材取暖，累積大量穢氣，因而衍生出在每年開春時節，族人開窗時會將製作好的風箏一併施放，飛到最高處時剪斷風箏線，讓其遠遠風走，象徵帶走一年的穢氣。而後，隨風箏製作手藝越來越精良，逐漸成為一項文化、藝術，更以龍形風箏等造型各異、寓意不同的風箏聞名於世。

▲▼山東濰坊風箏楊紅衛。（圖／記者陳政錄攝）

楊紅衛的爺爺曾在1986年第三屆濰坊風箏節上，因用汽車施放長達350公尺的龍形風箏，奪得「世界風箏王」的稱號，因此，她也被列為國家級非物質文化遺產項目的傳承人。

此次特易前來第25屆「魯台經貿洽談會」，於海峽兩岸博覽會上參展，楊紅衛表示，自己曾兩次造訪台灣，與台灣風箏協會交流，對方亦多次來訪。

她認為，台灣當前發展競速風箏、用塑膠的新材料製作風箏，濰坊風箏則多還保持著用竹子，結合在絲絹與紙張上手工繪畫而成，譬如她曾製作「百子風箏」，風箏上百位孩童都有自己的故事，以及把荷葉仙子等地方傳統典故，畫上風箏上等，注重文藝性質的體現。楊紅衛說，希望未來能透過彼此的加深交流，截長補短，共同發揚風箏這樣技藝。

▼楊紅衛的爺爺當年施放350公尺長的龍形風箏，以及她自己施放龍形風箏的影像。（圖／楊紅衛提供）

▲▼濰坊施放龍形風箏。（圖／楊紅衛提供）

▲▼濰坊施放龍形風箏。（圖／楊紅衛提供）

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