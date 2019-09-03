「包龍星」再爆押人妻女　逼「探險直播創辦人」不准搶生意

▲「包龍星」洪男過往被網友起抵。（圖／記者吳奕靖攝）

記者葉國吏／綜合報導

臉書粉絲團《包龍星直播台》直播主洪男率人把另一直播主吳小哲打斷四肢，引發全國熱議。臉書粉絲專頁《包龍星探監台》在1日發文「吳小哲事件懶人包」，內容提及另一位李姓男子。洪、李2人之前也因為退出團隊、另起爐灶而引起糾紛，洪男要脅要抓李男妻女，讓李男嚇到躲到大陸。最後李男返台開新直播台，再度引起2人糾紛。

臉書粉絲專頁《包龍星探監台》發文指出，探險直播最一開始是李男經營，在一次屏東探險時，找上洪男問路，2人相談甚歡後一同組成探險對，最後洪男也成立包龍星直播台。

▲網友爆料包龍星洪男過往。（圖／翻攝自Facebook／包龍星探監台）



爆料文中指出，吳小哲跟洪男是認識10多年的朋友，洪男便把吳小哲叫來幫忙，幾個月後直播探險走紅，其中又以吳小哲最有人氣，直播時常常線上人數破萬。不過洪男強握主導權，探險時間地點都要一手掌握，讓原本創立直播探險的李男心生不滿，覺得原本是老闆的他卻變成洪男小弟，李男因此興起退出念頭。

洪男得知後不滿，加上李男私自開直播跟網友聊天，直接在網路公審李男，甚至揚言要抓李男、李妻女，讓李男成為過街老鼠，李男女兒還因此轉學避風頭。最後李男低頭向洪男道歉，避承諾不再開直播，自此正式退出探險團隊。

隨後李男前往大陸工作，一年後返台開立公司、創設網路直播台，並在網路直播直指洪男過去一年的污衊，洪男不甘示弱也直接開直播回應，甚至直接帶人到李男耕絲嗆聲，引起警方關注到場，也登上媒體版面。