直擊／髮蠟哥挺吳小哲「67箱雞蛋糕+煙火秀」　號召網友踢館包龍星已進潮州...

記者吳奕靖／屏東報導

屏東直播主吳小哲遭到包龍星直播台賢哥等人擄走凌虐，遭斷手腳，現在發展出了案外案，同樣也是網路紅人「髮蠟哥」開直播號召網友，一同到潮州找妖魔鬼怪，同時要請吃「雞蛋糕」，不過就在髮蠟哥的貨車一下潮州交流道之後，就被早在等待的警方攔下，被請回派出所「泡茶」，至於他在直播上頭一路宣稱載有67箱的雞蛋跟煙火，答案是什麼都沒有。

▲「髮蠟哥」開直播號召網友到潮州，意圖找包龍星「吃雞蛋糕、放煙火」，遭警攔下 。（圖／記者吳奕靖攝）

就在1日晚間的七點五十一分，髮蠟哥的貨車一下了潮州交流道之後，等在他眼前的兩部警車以及員警，員警似乎對他早有掌握，所以一看到他的車子就迅速將他攔了下來，髮蠟哥也相當配合的將車子停靠在路邊，而當時他的手機也正在進行直播，透過直播畫面可以聽見，他詢問員警為何將他攔了下來，員警表示他未繫安全帶，髮蠟哥還說那就開單就好，不過員警要求他停止直播，同時請他下車接受盤查。

▲「髮蠟哥」開直播號召網友到潮州，意圖找包龍星「吃雞蛋糕、放煙火」，遭警攔下 。（圖／記者吳奕靖攝）

髮蠟哥配合停止直播以後，也順應著員警的要求下車，不過由於他下午2點左右開始直播的時候，先是在直播標註「和朋友一起去屏東潮州，看看那一些妖魔鬼怪，我朋友順便要帶一些雞蛋糕下去請他們吃，看他們吃完以後看到我們以後會不會四處亂咬人，有聯絡跟我一起要去的人，請到潮州交流道下，往潮州方向路邊集合。要跟我們一起去看看那一些妖魔鬼怪的人可以一起來，我們一起過去給他們，關懷關懷！要不然，吃不飽都會四處亂咬的，路途遙遠，幫我分享下去」。

而他真的把自己南下的過程透過直播來分享給網友，同時在直播過程當中，不停宣稱自己車上載有67箱的「雞蛋」，同時還有煙火，表示要去找包龍星直播台的公司，不排除會有一些「教訓」動作，甚至有煙火秀，這些訊息不但引起網友熱烈討論，也驚動了潮州分局，潮州分局的員警還特地在直播留言「請勿私行正義，糾眾滋事製造社會混亂，警方會嚴正執法」，不過髮蠟哥沒有看進去，甚至還封鎖了員警。

▲「髮蠟哥」開直播號召網友到潮州，警方還刻意留言提醒勿滋事 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

髮蠟哥開車一下潮州交流道以後，就被員警攔了下來，原本只是制服警察，不過隨後大約6名刑警搭著箱型車也趕抵了現場來進行盤查了解，警方還刻意查了髮蠟哥的貨車後頭，根本沒有宣稱的雞蛋、煙火，只有他平常的施工用具，不過員警也沒打算要簡單處理，所以就請髮蠟哥搭上警車回到派出所「泡茶」。

▲「髮蠟哥」開直播號召網友到潮州，意圖找包龍星「吃雞蛋糕、放煙火」，遭警攔下 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲「髮蠟哥」開直播號召網友到潮州，宣稱有67箱雞蛋糕與煙火，但是什麼都沒有 。（圖／記者吳奕靖攝）

