「包龍星」打爆吳小哲毀直播路　鄉民號召：請妖魔鬼怪吃雞蛋糕

▲鄉民號召要請「妖魔鬼怪」吃雞蛋糕，警方不敢大意 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／屏東報導

屏東直播主吳小哲遭到同業包龍星直播台賢哥擄走，凌虐6小時斷手腳以後，現在事情越演越烈，有看不下去的「鄉民」在網路號召網友，一起去屏東潮州「看看那一些妖魔鬼怪，順便帶一些雞蛋糕請他們吃」，消息傳出來後，屏東縣警察局潮州分局相當緊張，從交流道口就佈了警力，就怕真的發生衝突意外。

有一名網路直播主1日下午兩點左右，在粉絲團開直播表示：「和朋友一起去屏東潮州，看看那一些妖魔鬼怪，我朋友順便要帶一些雞蛋糕下去，請他們吃，看他們吃完以後，看到我們以後會不會四處咬人，有聯絡跟我一起去的人，請到潮州交流道下，往潮州方向集合」，還說要看這群妖魔鬼怪，給他們關懷。

▲鄉民號召要請「妖魔鬼怪」吃雞蛋糕，警方不敢大意 ，潮州交流道就預置警力。（圖／記者吳奕靖攝）

這段話雖然看起來相當平和，不過「懂得看門道」的人，可以嗅出其中不尋常的味道，所以潮州分局警方也不敢大意，原本只有在包龍星直播台的公司門口外頭，派駐一部警車「預防」衝突發生，不過就在鄉民發起要路過請吃雞蛋糕後，從潮州交流道下來，警方就已經先佈置警力，甚至在距離包龍星直播台公司約20公尺外，也增加預防警力，就怕真的會發生衝突。

▲鄉民號召要請「妖魔鬼怪」吃雞蛋糕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）