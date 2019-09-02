反送中飛安案件連環爆　香港飛無錫航班遭「炸彈恐嚇」

▲示威者昨日在香港機場，用行李車設置防線，與警察展開對峙 。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港示威者1日發起「和你飛2.0」集會，導致機場交通大癱瘓，而就在當天下午，機管局證實接到通知，報稱深圳航空ZH9096離港前往無錫航班上有炸彈。經初步調查，警方並沒有發現炸彈，將案件列入爲「炸彈嚇詐（炸彈恐嚇）」，該航班延誤3個半小時後起飛。

大陸央視引述香港警方消息，稱1日下午接到報案，稱一架飛機上有炸彈。在機長要求下，機上所有已登機的乘客離開機艙，再進行安全檢查，所幸最後是虛驚一場，此次案件已交由機場警區刑事調查隊第一隊跟進，暫未有人被捕，事件中無人受傷。不過，香港官方未有公布今宗案件。

▲示威者在通往機場的公路上設置路障。（圖／記者黃彥傑攝）

此架飛往無錫的航班原定1日下午4點50分起飛，最後延誤至晚上8點20分才離港。這也是自從6月「反送中」運動以來，香港第一宗接獲炸彈恐嚇的飛安案件，而國泰航空集團近日亦接連爆出，機上氧氣瓶遭人放氣，截至8月30日就已經發生三起，疑似是內部人員所為。

對此，港龍航空發言人表示，已向民航局及警方報案，並著手進行內部調查。據悉，當飛機發生緊急狀況造成艙內減壓時，機上氧氣瓶可讓機組人員在機艙內移動，協助需要幫助旅客。

▼ 受「和你飛2.0」集會影響，大批旅客只能徒步走去機場 。（圖／記者黃彥傑攝）