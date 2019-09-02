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崑大視訊系短片《擱淺的人》　榮獲聖彼得堡國際電影節最佳實驗片

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▲崑山科技大學視訊系畢業製作短片作品《擱淺的人》，榮榮獲聖彼得堡國際電影節最佳實驗片。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲崑山科技大學視訊系畢業製作短片作品《擱淺的人》，榮榮獲聖彼得堡國際電影節最佳實驗片。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

俄羅斯聖彼得堡國際電影節日前盛大登場，該活動是由國際製片人協會在俄羅斯籌組成的大型影展，每年針對國際徵件並遴選出最佳影片、最佳導演、最佳紀錄片等近30個獎項，崑山科技大學視訊系畢業製作短片作品《擱淺的人》榮獲女性導演競賽單元最佳實驗片，讓劇組團隊直呼兩年努力終於有了最大收穫與肯定。

視訊系畢業製作短片作品《擱淺的人》女主角是一個藝術家，每天都躲在家裡創作，個性時而平靜時而瘋癲，從小在家暴的家庭中長大，每天生活在父母吵架的陰影，導致她有了異食癖，喜歡吃與收集頭髮但並不自覺，直到另一位女主角發現這詭譎的秘密。導演黃沛澄表示，製作該片的過程中，她與副導演陳威廷嘗試表達實驗電影的特性，將團隊的創作、想法、藝術語言在影像中傳達以異食癖為主軸，建構一個「不正常的世界」。

▲崑山科技大學視訊系畢業製作短片作品《擱淺的人》，榮榮獲聖彼得堡國際電影節最佳實驗片。（圖／記者林悅翻攝，下同）

由於是學生製片，《擱淺的人》遭遇了許多突發挑戰，包括在畢業製作過程中歷經多重關卡的審查，製片郭卉伶與張彥棋必須告訴師長與觀眾，關於影片實驗的元素以及特色，逐漸推翻質疑。指導老師李思欣不斷地鼓勵他們：「每部影片只要堅持就有其存在的價值。」並陪同他們解決問題，要求整個團隊盡力完成作品，積極參與國內外影展，以獲得各界不同的指正與建議。

製作期間，無論是素材問題，或因為《擱淺的人》定位為實驗片，而嘗試不同的拍攝技巧，試圖將讀者的情緒引導至角色、感受角色的所思所想並理解行事背後的動機，剪輯陳思瑋認為，上述的想法要融入影片，只能以困難重重來形容，而劇組團隊的協助與幫忙，使該片得以順利完成，並陸續得到獎項的肯定。

李思欣老師表示，學生製片的要求除了團隊合作或發揮在校所學的專業技術外，她最注重的是完整的前置準備工作，以及影片結束後的行銷計畫，《擱淺的人》團隊相當積極，是她指導過的眾多團隊中，最願意花時間學習影片行銷以及參與國內外影展的劇組，每次參賽都不厭其煩的逐次修正影片文字資訊與重新剪輯，期待《擱淺的人》能持續獲得更多國際影展的肯定。

《擱淺的人》目前已獲得5個國際影展官方入圍與播映肯定，包括第2屆突尼西亞女性影展WOW Film Festival Tunisia、美國洛杉磯啟航電影節電影新人展區First-Time Filmmaker Sessions、英國第7屆推出電影節Lift-Off Film Festival、第10屆羅馬尼亞短片電影節The Short to the Point Romania，以及此次的第3屆俄羅斯聖彼得堡國際電影節Saint-Petersburg International Film Festival等，表現十分亮眼。

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