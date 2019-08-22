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創意大爆發　崑大視傳系橫掃國際競賽獎項與入圍

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▲崑山科技大學視覺傳達設計系，將競賽得獎的學生作品輔導參與國際競賽，總計報名19項國際設計競賽，至今已有 36件作品榮獲國內外知名設計競賽獎項及入圍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲崑山科技大學視覺傳達設計系，將競賽得獎的學生作品輔導參與國際競賽，總計報名19項國際設計競賽，至今已有 36件作品榮獲國內外知名設計競賽獎項及入圍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學視覺傳達設計系，2018年下旬辦理第14屆朝倉直巳教授紀念創作獎，並於2018年獲得教育部計畫補助，陸續將競賽得獎的學生作品輔導參與國際競賽，總計報名19項國際設計競賽，截止至今已有 36件作品榮獲國內外知名設計競賽獎項及入圍，表現極為亮眼。

在眾多入圍得獎作品中，有19件為崑大視傳系學生的優秀作品，尤其以黃于真、黃昶維、童園婷、謝心荷、劉如芳、曾莉芳、黃頌哲、張育銓等八名學生，為畢業製作設計的形象主視覺設計作品《來噪》，表現最為亮眼，不只拿下2018放視大賞金獎、2018放視大賞國城建設特別獎最佳空間設計、2018德國紅點品牌與傳達設計獎金點獎、2019 CA美國傳達藝術年度設計及廣告獎(字體類) 年度卓越獎，同時獲得2018白金創意國際平面設計大賽入圍獎、靳埭強設計獎2019全球華人設計比賽入選獎及2019 ADC紐約藝術指導協會年度獎入圍獎，2019澳門設計大獎已入圍複賽。作品並收錄於2018「ADP亞太設計年鑑」，表現不容小覷。

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▲崑山科技大學視覺傳達設計系，將競賽得獎的學生作品輔導參與國際競賽，總計報名19項國際設計競賽，至今已有 36件作品榮獲國內外知名設計競賽獎項及入圍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

學生洪家榮為「第14屆朝倉直巳教授紀念創作獎」推出的主視覺設計同樣入圍澳門設計大獎複賽，並在2018第10屆斯洛伐克國際海報三年展、2018莫斯科國際平面設計雙年展金蜂獎等賽事中，雙雙獲得入圍獎。吳柏翰的技優領航計畫彈性學分課程主視覺海報《鑄人》則榮獲2018白金創意國際平面設計大賽優秀獎、2018第3屆深圳國際海報節入圍獎，以及入圍2019澳門設計大獎。

視傳系學生眾多作品總計榮獲了「CA美國傳達藝術年度設計及廣告獎(字體類)」年度卓越獎1件、「第10屆斯洛伐克國際海報三年展」入圍獎1件、「莫斯科國際平面設計雙年展金蜂獎」入圍獎5件、「第12屆日本富山國際海報三年展」入圍獎1件、「ADC紐約藝術指導協會年度獎」入圍獎1件、「第3屆深圳國際海報節」入圍獎2件、「白金創意國際平面設計大賽」優秀獎2件及入圍獎1件、「靳埭強設計獎2019全球華人設計比賽」入圍獎1件、「澳門設計大獎」4件進入複賽中。

視傳系助理教授曾薰誼說明，學生入圍或得獎的競賽包括德國紅點品牌與傳達設計獎金點獎、CA美國傳達藝術年度設計及廣告獎、ADC紐約藝術指導協會年度獎、莫斯科國際平面設計雙年展、日本富山國際海報三年展等，都是教育部列為第一等的藝術與設計類國際競賽，足以驗證崑大視傳系堅強的實作能力與充滿爆發性的創意，備受專業人士的肯定。

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關鍵字：創意,大爆發,崑大,視傳系,國際競賽

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