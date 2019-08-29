崑大創業團隊結合環保、創新　奪東元Green Tech競賽「菱光科技獎」

▲崑山科技大學創新創業育成中心輔導創業團隊，以「微波織物快速染色系統」自百餘隊中脫穎而出，榮獲全國第5名「菱光科技獎」，抱走8萬元獎金。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

「2019東元Green Tech國際創意競賽」日前舉辦決賽，崑山科技大學創新創業育成中心輔導創業團隊，以「微波織物快速染色系統」自百餘隊中脫穎而出，榮獲全國第5名「菱光科技獎」，抱走8萬元獎金。

2019東元Green Tech國際創意競賽由東元科技文教基金會、台灣中油公司攜手辦理，今年主競賽與國際賽報名隊伍共117隊，涵蓋臺灣、美國、俄羅斯、日本、中國、印度、丹麥、印尼、香港及新加坡等國家。決賽僅入圍42個團隊，角逐16個獎項及總獎金高達226萬元的獎勵。

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崑山科大創新創業育成中心輔導的創業團隊，由該校、成功大學、高雄科技大學碩博士生組成，以降低汙染作為出發點，將特殊微波輻射方式進行布料染色，並藉由微波對水分子產生極化震盪之特性，於短時間內進行快速均勻加熱，同時帶動染料分子快速震盪提高織物染色效率及著色度，其製程時間僅為傳統熱擴散染色的五分之一，該技術結合環保與創新，獲得評審青睞，奪得全國第5名「菱光科技獎」。

為獎勵年輕的科研人才，主辦單位於2006年起針對大學青年以競賽形式設立「東元科技創意競賽」，2008年起著眼於能源耗竭、全球暖化及人類永續的問題，改以「Green Tech」為主題，2010年起更增設「國際賽」，並邀請多所國際頂尖大學師生組隊參賽，年年吸引全球各個國家的頂尖好手爭相競秀，崑大創業團隊能奪下好成績，實屬不易。