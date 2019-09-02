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九三軍人節八德榮家慰問　趙正宇力搶「深藍」選票

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▲八德榮家慰問，趙正宇籲長輩支持連任。（圖／趙正宇服務處提供）

▲趙正宇分送月餅給榮民長輩。（圖／趙正宇服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「現在他還要繼續爭取為我們服務，我們支持他好不好！」九三軍人節前夕，尋求連任的立委趙正宇2日至桃園八德榮譽國民之家，分送550顆月餅給榮民長輩，謝謝長輩們早年戎馬倥傯、保家衛國，而榮家長輩也熱情打氣，呼籲支持無黨籍的軍人子弟趙正宇繼續連任。

桃園八德榮民之家，過去在地方大小選舉，被喻為是「深藍」票倉，無黨籍或民進黨參選人，欲要在此處拿到選票，相當艱困！而2020立委大選，該區(八德、大溪、復興區)的無黨籍現任立委趙正宇，迎戰由中壢區轉戰該區的國民黨現任立委陳學聖，對榮家選票，趙正宇更不敢輕忽。

趙正宇說，他出身軍人家庭，自己也曾任陸軍上尉，退伍後不久踏入政壇，也參與多項退伍軍人活動組織，對退伍軍人照顧不遺餘力，甚至不少榮民伯伯指定要他協助處理生活大小事，足見對榮民長輩照顧之深。

▲八德榮家慰問，趙正宇籲長輩支持連任。（圖／趙正宇服務處提供）

趙正宇回憶說，父親也是職業軍人，特別明白軍人為國犧牲奉獻的辛苦，也明白駐守、奔波在外的軍人，只能放假時回家看到妻小的辛酸。

趙正宇表示，為了此次適逢九三軍人節及中秋佳節前夕，自己也特別精心挑選適合長輩喜歡的口味，將對榮民伯伯們滿滿的敬意寄託月餅，期待長輩們吃了能開心感動，也向大家祝賀「軍人節及中秋節快樂」。

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