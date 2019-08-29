找回曾經的戲水樂園　趙正宇：爭取經費興建新大湳泳池

▲趙正宇爭取經費，建新大湳泳池。（圖／趙正宇服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園八德區大湳水上樂園，曾經是許多在地民眾兒時歡樂戲水的記憶，惟園內游泳池現已關閉多年，相關單位如何規劃利用，受到民眾關注！立委趙正宇29日針對大湳水上樂園改善工程，邀市府水務局及相關單位至現場舉辦工程說明會，將以系統性執行整治工程，讓八德和平路、和強路及國產社區等地區，日後免於水患所苦。

趙正宇同時也表示，大湳水上樂園游泳池因現址屬水利地用地，建游泳池不符法規，他將協助桃園市政府向中央爭取新建經費，於舊大湳水上泳池附近新建泳池，讓在地鄉親兒時戲水回憶，可以延續傳承給下一代。

趙正宇說，大湳水上樂園水域現況已淤積嚴重，調洪及灌溉功能已大幅降低，此次工程則將浚深4公尺，增加滯洪量體15萬立方公尺，約60個標準游泳池容量，將為大灣溝削減洪峰，改善淹水面積約95公頃工程效益，整治後將邁向國家級濕地生態保育，營造親水友善空間。

趙正宇進一步強調，該一改建工程，並非將大湳水上樂園做為單一功能滯洪池，而是配合東門溪流域治理，及協助爭取前瞻基礎建設計畫經費補助，以系統性執行整治工程，讓八德和平路、和強路、國產社區等地得以早日免受淹水之苦。

水務局表示，工程挖出的埤塘底泥，將採封存方式處理，底泥上方可興建公園、遊樂場等休憩園地。浚深後土方將以折價方式處理，配合底泥封存，以達節省公帑效果。