「XX黨很多雜碎，我們系上也有」　台大教授怒控同事公然侮辱

▲台大教授轉貼新聞報導批系上也有「雜碎」，被同事提告公然侮辱罪。（示意圖與本案無關／達志）

記者劉昌松／台北報導

台大農經系教授羅竹平2018年間，在個人臉書分享1則新聞報導，並且po文「國民黨裡有很多雜碎，我們系上應該也有一個」，同系教授官俊榮認為是遭羅挾怨報復，怒控公然侮辱，但羅出庭辯稱「系上應該有一半人有國民黨背景」，台北地檢署調查羅的po文並未指名道姓，2日以罪嫌不足為由，處分不起訴羅。

▲牛雜碎是很多饕客愛吃的食物。（示意圖與本案無關／記者陳涵茵攝）

羅竹平是在2018年11月間，在臉書上分享1篇有關韓國瑜的新聞，同時po文評論：「國民黨裡有很多雜碎，我們系上好像就有一個」，同系的官俊榮看到後，直覺認為因為他在先前曾質疑羅的教授升等程序有問題，現在遭挾怨報復，拐了彎罵他是「雜碎」，因此到北檢控告羅涉嫌公然侮辱。

羅到北檢出庭時辯稱，「系上教授有一半有國民黨背景」，他的po文並沒有針對任何人，檢察官調查，羅的臉書po文確實沒有指名道姓，也無法從文字中直接連結、引涉到特定人士，因此以罪嫌不足為由，處分不起訴羅。

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