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即刻救援！長榮航空推「空中仁醫」計畫　即起開放醫生登記加入

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▲▼長榮航空。（圖／翻攝自臉書粉專）

▲長榮航空推出「空中仁醫」計畫，邀請具有醫師身分旅客，在機上旅客有突發性醫療需求時，即時提供醫療專業協助。（圖／翻攝長榮航空臉書粉專）

記者賴文萱／台北報導

長榮航空今（2）日宣布推出「空中仁醫」計畫，邀請具有醫師身分旅客，在機上旅客有突發性醫療需求時，可以即時提供醫療專業協助，以提升旅客飛行旅途中的健康照護品質。此項計畫也獲得中華民國醫師公會全國聯合會之支持。

長榮航空推出的「空中仁醫」計畫，即日起開放登記，有意願加入的醫師可登入長榮航空官方網站會員專區「空中仁醫」申請專頁，完成填表作業，後續經與醫師公會共同審核完成後，即成為本「空中仁醫」計畫的醫療諮詢成員。參與此計畫的醫師搭機時，長榮航空自動將搭機資料提供給讓當班空服員知悉，在必要時可私下徵詢加入醫師之同意，提供醫療的協助。

請繼續往下閱讀...

中華民國醫師公會全國聯合會表示，此次長榮航空推出的「空中仁醫」計畫，可以讓機上乘客在有健康狀況時，空服員能在第一時間徵詢參與此項計畫的醫師，在醫師同意下，協助長榮航空及地面醫療支援團隊（MedLink）提供旅客醫療建議，如若發生任何醫療爭議訴訟，長榮航空也會完全負責處理後續事宜，以保障些見義勇為醫師的法律權益。這個計畫可保障長久來自動協助機上醫療的愛心醫師能更安心處理病患，用意良好，也符合世界潮流。醫師公會也長期關心此項計畫，不斷力求計畫的周全性。

▲▼長榮航空。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空盼未來有熱心醫生加入，可使旅客有更好的醫療照顧。（圖／長榮航空提供）

為確保旅客飛行安全，旅客如有提出身體、精神或生理狀況需要個別協助時，長榮航空均會要求旅客在搭機之前提供醫師開立之適航證明；並自2011年起與MedLink公司簽訂空中醫療諮詢服務，當機上發生旅客身體不適的突發狀況時，空服員除了以衛星電話聯繫MedLink值勤醫師提供專業之遠距醫療諮詢外，在過去也會做機上廣播尋求具有醫師資格旅客的協助。

長榮航空表示，此次推出「空中仁醫」計畫，有了熱心醫師的加入，更可讓MedLink發揮更大的功能，期待未來在空中仁醫協助下，使旅客可擁有更好的醫療照顧。

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