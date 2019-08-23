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影／最接近iPhone新模型機版本曝光！　3C達人搶先帶你預覽

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記者邱倢芯／台北報導

2019年iPhone再過不到一個月的時間就要發布了，大家都很好奇，今年的新iPhone外觀改變那麼大，到底有哪些新功能改變？3C達人Tim哥就用最接近實機細節的模型機，帶領大家搶先預覽新iPhone外貌，並且預測今年的新iPhone究竟會有哪些新功能。

▼3C達人Tim哥用iPhone模型機，帶你搶先預覽新iPhone設計。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼iPhone模型機。（圖／記者邱倢芯攝）

Tim哥指出，今年的新iPhone將會有三種尺寸，分別是5.8吋、6.1吋，以及6.5吋。5.8吋與6.5吋將會是iPhone XS與iPhone XS Max款的後繼產品，兩款將會配有三鏡頭設計；6.1吋則iPhone XR的下一代產品，將從原先的單鏡頭設計，升級為雙鏡頭。

從模型機的鏡頭設計看來，今年的新iPhone已經確定是三鏡頭配上凸方形矩陣，而iPhone XR下一代產品雖然是雙鏡頭，不過仍難逃離醜醜的凸方框設計。

但是這次的三鏡頭到底有哪些特色？Tim哥預測，今年會升級為三鏡頭是因為Apple要將超廣角功能加入iPhone當中，讓iPhone在拍照、錄影上會有所變化。另外，為了進一步提升影音效果，可能在收音與錄影功能上都將有所升級。而過去夜拍一直是iPhone的弱項，今年也可望將此一元素一併加入所新iPhone當中。

不過，每次新iPhone推出前，大家都相當關心「瀏海」問題，根據八月版本的模型機，今年的iPhone仍未剪去瀏海，三支新機依然保持瀏海螢幕設計；不過，Tim哥也提到，隨著新iPhone發表後，iOS 13正式版也將隨之推出，這也意味著臉部解鎖的速度上也將有所提升。雖然iPhone不會剪掉醜瀏海，不過還是可以期待一下更快速的臉部解鎖。

講完了新iPhone的外觀，Tim哥也預測了三支新機將會有哪些功能加入，首先，這次可以期待iPhone將可能會有反向無線充電功能，因為新推出的AirPods 2已經有一個版本開始支援無線充電功能了，為了提升用戶黏著度，Apple勢必會將反向無線充電功能加入新iPhone當中。而為了支援無線反向充電，那麼電池電量也將會有所升級。

而在快充功能的部分，Tim哥認為這也是可以小小期待的點；雖然從模型機可以看出今年即將推出的iPhone應該還是搭載Lightning充電埠，且據傳iPhone XR的繼任產品，盒內可能一樣只會附上5V、1A豆腐頭與一般的Lightning充電線；不過iPhone XS與iPhone XS Max兩款的後繼產品盒內配件可能會配上Type-C to Lightning充電線，以及一顆搭上Type-C孔的充電器來達到快充效果。

Tim哥表示，如果快充配備能夠直接附在盒裝當中變成標配，那麼對於果粉來說，在快充的選擇上就不需要再傷腦筋了。

另一方面，可能會有人好奇「模型機」的準確性；對此，Tim哥表示，模型機是手機配件廠商在新機推出前為了要能先製造出手機殼或者是保護貼，所以才會有這樣的產品，因此準確度需要相當接近實機。而Tim哥這次所獲得的模型機 是八月的版本，相較先前一波七月推出的模型機準確度將更接近實機。

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關鍵字：3C達人,iPhone,模型機,Tim哥

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