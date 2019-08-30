Apple發表會主視覺有玄機！　達人研判「彩色蘋果跟軟硬體更新有關」

▲「Apple特別活動」邀請函回歸了「彩虹蘋果」的設計概念。（圖／Apple提供）

記者邱倢芯／台北報導

Apple終於在8/30凌晨釋出了今年「Apple特別活動」的邀請函，將於台灣時間9/11凌晨1點舉行發表會；而今年的邀請函主視覺相當有趣，不但回歸了「彩虹蘋果」的設計概念，還加上了帶有水晶立體感的概念；達人解讀，這樣的主視覺應該跟今年要推的新產品有很大的關聯。

在軟體方面，資深果粉、蘋果梗網站主編呂紹華，水體立體感的蘋果，代表的應該是這次將加入新的擴增實境（AR）軟體開發套件（SDK）。

而在硬體方面，3C達人Tim哥則認為，彩虹配色應該跟這次將推出的新iPhone新的配色有相當到關連性，而且應該是特別針對iPhone 11（iPhone XR後繼產品）的機身顏色選擇有很大的關聯性。

值得注意的是，這次雖然也是以彩虹蘋果的配色呈現，不過這次卻不是走傳統經典標誌的顏色順序；過去經典彩虹蘋果標誌的藍色原本安排在最底下，而這次卻將藍色提升到第二位，且橘色也被移除了；因此Tim哥認為，這次的綠、藍、黃、紅、紫五個顏色，應該就是新iPhone的顏色。

另外，Tim哥相當關注邀請函上的「By Innovation Only」的字樣；因為這將意味著，今年推出的心iPhone將會多很多改變，像是三鏡頭、反向無向充電，以及快充等功能，都有機會可以看見。