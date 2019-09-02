好奇男孩鑽進快遞櫃被反鎖1小時 　鎮定撥打119求救

▲11歲男孩因貪玩躲進快遞櫃。（圖／翻攝自江蘇消防的微博視頻，如下同）

實習記者范芷菱／綜合報導

小孩子皮起來真的很可怕，不僅造成別人的困擾，有時候還會害到自己。江蘇省常州市一名11歲小男孩因為一時貪玩，剛好看到社區內其中一個快遞櫃的門開著，便想鑽進去試試看大小，卻不小心將自己反鎖在裡面。他心急之下還記得打給社區的物業求救，最後消防員用翹棒等工具將小男孩救出。

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據《新浪網》報導，該名11歲男童8月31日陪著爺爺上班，由於爺爺上廁所，所以將手機交給他保管。小男孩就在快遞櫃旁邊玩耍、吃西瓜，剛好看到有一個快遞櫃的門是開的，便想鑽進去看看快遞櫃能不能裝得下他，結果一不小心將自己反鎖在裡面，想要出去都辦不到。

▲消防員不敢用大型工具，所以只能用翹棒慢慢撬開。

幸好他鑽進去時來拿著爺爺的手機，所以馬上撥打119求救，之後又打給社區的物業；業者得到消息後急忙通報消防員前來救援。由於不知道櫃裡面具體的情況，所以消防員不敢用大型的救援工具，只能使用翹棒等工具將快遞櫃慢慢撬開，5分鐘後順利將男童救出。

▲幸好小男孩進去之前有帶著爺爺的手機。

消防員到達現場時，小男孩已經被困了將近1個小時，所幸並無大礙；對此他們也提醒民眾，快遞櫃在使用過後一定要隨手關閉快遞門。小男孩的爺爺事後也表示，「幸好孩子有一定的自救意識，否則後果不堪設想。」