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讓老虎守護你們的愛！動物園推「猛獸保管結婚證」服務

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▲老虎正「看管」裝有結婚證的保險箱。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

▲老虎正「看管」裝有結婚證的保險箱。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

記者馬叔安／綜合報導

江蘇常州1家動物園近日推出活動，只要是在七夕當天領結婚證的新人，可以「自選猛獸」為自己保管結婚證，可供選擇的猛獸包括獅子、老虎和棕熊，「特別的客人還可選擇國寶大熊貓！」不過七夕當天參與的新人只有一對。也有人說，這應該只是園方的宣傳手法。

《澎湃新聞》報導，推出這項「特殊服務」的動物園表示，「三大猛獸為您的愛情保駕護航，讓您的另一半再也不敢隨便說離婚」。動物園總經理張臏指出，所謂「猛獸看管結婚證」並非直接把結婚證交給猛獸，而是將結婚證放在保險箱中，再把保險箱放在動物的戶外活動場所，「有箱子隔離，證件不會遭到破壞。」

動物園營銷部經理沈魏說，之前有媒體報導過，有部分情侶在七夕節和情人節「衝動領證」，領完後又馬上離婚，對愛情極不負責，「我們是想通過這個活動，來體現愛情是需要責任和擔當的。」此外，他否認了此種活動會傷害動物的說法。他稱，保險箱結構牢固，不會輕易被動物咬碎吃掉。

據園方介紹，今年七夕當天僅有一對夫妻報名參加，目前共有四、五對夫妻將結婚證交與其保管。常州市武進區林業工作站一位人士說，只要保險箱不對動物產生傷害，法律並無禁止。他說，經瞭解，園方僅將保險櫃放到白虎館中拍了照便拿了出來，並非長期存放在動物活動場所，「它可能是博眼球，弄點知名度。」

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關鍵字：結婚證,常州,閃婚

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