正妹渡假太嗨跳水「脊椎摔斷」　須復健才能走路....還背巨額醫療費

▲ 妮可與男友路易斯一起到克羅埃西亞遊玩，卻不幸摔斷第12節脊椎骨。（圖／翻攝自臉書／Nicole Chadwick，下同。）

實習記者許祐誠／綜合報導

英國20歲美容治療師妮可（Nicole Chadwick）8月與男友路易斯（Lewis）至克羅埃西亞（Croatia）準備享受4天假期，不幸的是，他們第二天搭乘遊覽船欣賞海景時，妮可跟隨大家從船上跳水，卻意外摔斷第12節脊椎骨，不僅賠上剩餘2天假期和脊椎骨，還需要負擔巨額的醫療費用。

根據英國《太陽報》報導，當天妮可準備跳水前，本來認為「應該沒事」，沒想到她落水時身體稍微後傾，導致背部承受巨大的衝擊。「當時我想要游回船上，但發現做不到」，妮可只感覺背部相當疼痛，甚至不自覺地流鼻血，嚇得她趕緊向男友求救。她被送到醫院檢查後，發現脊椎骨斷裂，有些碎骨甚至非常靠近神經系統，需要立刻動緊急手術。

▼ 妮可跳水後，當下覺得背部疼痛，卻無法游回船上。

妮可回憶道，當時醫生在她背上綁上一塊板子後，她獨自一人搭乘空中救護車前往史普利特（Split）當地醫院，她才意識到事態非常嚴重。所幸醫生在她背部插入5根針和2根棍子後，順利完成手術，但妮可現階段幾乎無法走路，需要倚靠長時間的復健才行。由於事態嚴重，妮可父母也在得知女兒的傷勢後，嚇得趕快搭機到當地看看女兒狀況。

不幸的是，由於保險不理賠短途旅行的意外損失，妮可需要負擔巨額的醫療費用，當下妮可馬上與男友在GoFundMe頁面創立集資頁面，最後成功募集超過1.5萬英鎊（約新台幣57萬元），連她的工作場所也舉辦抽獎活動幫忙募款。對於大家熱心的協助，妮可情緒激動地表示，「我們以為只會有幾百英鎊，我非常震驚，每個人都是多麼的善良。」

▼ 妮可在英國百貨「德本漢姆」（Debenhams）內擔任美容治療師。（圖／翻攝自臉書／Nicole Chadwick）

▼ 妮可於24日在臉書上向大家道謝。