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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／陸上半年出境遊人數增14%　克羅埃西亞成大黑馬

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▲▼古城杜布羅尼克有「亞得里亞海的珍珠」之稱，也是克羅埃西亞最著名的景點之一。（圖／記者譚志東攝）

▲古城杜布羅尼克有「亞得里亞海的珍珠」之稱，也是克羅埃西亞最著名的景點之一。（圖／記者譚志東攝）

《北京》陸上半年出境遊人數同比增14%　克羅埃西亞成大黑馬

中國旅遊研究院資料顯示，上半年大陸出境旅遊人數預計約8129萬人次，比上年增長14%，其中赴歐洲人數達到300萬人次，增長7.4%。根據攜程旅遊資料，上半年十大黑馬目的地分別是克羅埃西亞、拉脫維亞、斯洛文尼亞等，其中，前往克羅埃西亞的遊客人數同比上升了540%。（澎湃新聞）

《廣東》廣州深圳2020將基本建成生活垃圾分類處理系統

廣東全省今年起地級以上城市制定城市生活垃圾分類實施方案，到2020年廣深兩市基本建成生活垃圾分類處理系統，其他地級城市實現公共機構生活垃圾分類全覆蓋。此外，還要建設規範專業的再生資源回收利用體系，推動再生資源回收網路向社區延伸，增強可回收物交售的便捷性，促進生活垃圾分類與資源回收體系「兩網融合」，並推行再生資源規範化、專業化處理，促進迴圈利用。（南方日報）

《湖南》上半年房屋銷售面積減少6.8%

今年上半年，湖南房地產市場繼續調整，商品房銷售面積下降，土地市場量價齊跌，房地產稅收增速、貸款增速雙雙回落，但房地產開發投資仍然較快增長。數據顯示，上半年商品房銷售面積3566.63萬平方公尺，同比減少6.8%，增速較去年同期回落14.3個百分點；銷售金額2164.56億元（人民幣，下同），同比增長0.1%，增速較去年同期回落20.4個百分點。（中國青年報）

《福建》廈門推出影視產業專項扶持政策

隨著金雞百花電影節的長期落戶，廈門市影視產業發展速度不斷加快。近日推出的《廈門市進一步促進影視產業發展的若干規定》共15條，直指廈門影視產業鏈的關鍵環節、重要領域，著力吸引優秀影視企業、影視人才，促進該地成為一流首映禮之地、劇本創作和發行基地，支援廈門成為影視拍攝之城、鼓勵打造影視服務出口基地等。（廈門日報）

▲▼ 上海costco 。（圖／澎湃新聞）

▲上海Costco即將開業 。（圖／澎湃新聞）

《上海》陸首家Costco下周上海開業　一個多月已積累數萬會員

經歷了5年的市場探索後，大陸首家Costco將於下周落戶上海。亞洲區總裁張嗣漢近日表示，自7月1日開放會員申請後，目前閔行店已經積累了數萬名會員，遠超過了此前預期，而對於未來的繼續開店計劃，Costco將著力華東市場的開拓，繼續開店步伐。（澎湃新聞）

《北京》科研人員創製出油菜新株型　單株產量有望提高30%

中國農業科學院油料作物研究所油菜分子改良理論與技術創新團隊利用CRISPR/Cas9基因編輯系統敲除油菜BnaMAX1s基因，創制出新的優異株型種質，為油菜高產新品種培育提供了優異種質資源，油菜單株產量因此有望再提高約30%。據悉，該研究得到大陸國家自然科學基金、國家重點研發計畫、中國農科院科技創新工程等專案的支援。（新華社）

《河南》鄭州銀行上半年營收增21%　淨利增逾5%

截至2019年上半年末，鄭州銀行資產規模達到4797.96億元，較年初增長2.93%；存款規模2715.95億元，較年初小幅增長2.83%；貸款規模1775.57億元，較年初增長11.27%；實現營業收入62.57億元，同比增長21.26%；淨利潤25.10億元，同比增長5.34%。但鄭州銀行上半年計提的信用減值損失達14.85億元，比上年同期增加人民幣7.89億元，增長113.26%。（澎湃新聞）

《福建》上半年泉州普惠型小微企業貸款戶數增3.1萬

截至6月底，泉州轄內銀行業各項貸款餘額7144億元，比年初增長7.54%。其中，普惠型小微企業貸款餘額1072億元，比年初增加105.88億元，增長10.96%，高於同期各項貸款增速3.42個百分點。同時，保險機構充分發揮穩定器作用，上半年保險機構通過保單貸款、信用保證保險等形式，累計支援1.84萬家次小微企業及個體工商戶獲得貸款49.45億元。（泉州晚報）

▼泉州市。（圖／CFP）

▲▼泉州市。（圖／CFP）

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關鍵字：出境遊,克羅埃西亞,垃圾分類,湖南房市,影視產業專項扶持政策,Costco,鄭州銀行

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