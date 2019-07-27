炫耀反被慫恿…33歲男跳13樓高大橋　胸撞河面「下體啪啪碎裂」

▲男子跳下習班尼克大橋，下體嚴重碎裂。（圖／翻攝自YouTube／Liveleak）

記者林瑩真／綜合外電報導

克羅埃西亞一名33歲男子日前與朋友前往習班尼克大橋（Sibenik Bridge），在朋友慫恿下，決定從39.6公尺（約13層樓）高的大橋跳入河裡，結果整個骨盆骨折、下體碎裂。

綜合外媒報導，根據男子友人拍攝的影片，當時男子正與友人走到習班尼克大橋中央，並炫耀「我會跳大橋」，於是在朋友慫恿下，男子真的跨越大橋，從高達39公尺的大橋上一躍而下。

報導指出，男子友人起初還鼓勵他先伸腿，但影片看來，男子最後是以胸部直接撞擊河面，並發出「啪啪」的巨大聲響，最後也因此受傷，下半身完全無法移動，只能漂浮在水面上，等待救援人員將他送醫急救。

醫師指出，男子整個骨盆骨折中傷，下體嚴重碎裂，至今還在加護病房接受治療，不排除轉院繼續治療。警方則說，這並非一起自殺未遂案件，男子目前也沒有生命危險，只是尚未證實他當下是否喝醉。

諷刺的是，男子跳橋之前一度告訴朋友，「如果我死了，請告訴大家我是個好人，說我沒事。」朋友也回答「好的！」如今卻仍然躺在醫院接受治療。而該影片也在社群軟體上吸引超過30萬次點閱。