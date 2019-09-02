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「0積蓄」靠補助金養11孩…一家吃罐頭發育　媽回擊：我們很幸福

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▲▼罐頭,罐頭食品,超商。（圖／取自Pixabay）

▲育有多名小孩的母親，相當依賴方便的罐頭或是冷凍食品。（圖／示意圖／取自Pixabay）

記者丁維瑀／綜合報導

英國40歲母親比森（Bethan Carter）育有11名小孩，她享受著5位女兒、6位兒子的家庭生活，孩子年齡則在3到23歲之間，不過，由於她患有嚴重癲癇，出現記憶力衰退問題，幾乎是靠著福利金度日，沒有積蓄，孩子經常吃著罐頭食品，她則反擊酸民，「我和家人在一起很幸福，我不在乎別人怎麼說。」

《太陽報》報導，比森與老公安迪（Andy）、9名孩子住在一起，另外2名小孩已離家，其中她的6位孩子都還不到10歲，她表示，不在乎他人的閒言閒語，「小孩很快樂，得到他們需要的照顧。身為這麼多小孩的媽媽，很困難，但我很喜歡，他們都很有愛。」

比森自己的孩子中，有3名患有癲癇，她16歲的兒子馬克（Mark）則同時有自閉症以及每周發作數次的癲癇，「人們評論我，因為我依靠福利金，可是除非你有個嚴重自閉症的孩子，你不會知道這是什麼情況。」

每天早上6時左右，比森通常會起床，幫家人準備早餐、整理藥物，確保孩子服用正確的劑量，小孩去上學後，她就在家打掃，等到大家放學，她開始準備晚餐。這位母親不會煮飯，經常拿出罐裝豆子或香腸，讓還在發育的孩子飽肚，如果時間很晚了，這家人就會去吃肯德基、麥當勞，大概每周或2周吃一次速食。

孩子都還在發育，大家的餐費其實不低，另外，這家人每個月都要用掉3箱洗衣粉，比森每月會進行一次花掉400英鎊（約台幣1.5萬元）的大採買，帶回家的食物則有香腸、炸魚等。她表示，冷凍食品便宜又方便，是大家的好選擇。

時間每天都在飛逝，比森總覺得一下就來到就寢時間，孩子通常晚上8到9時睡覺，她則會忙到半夜，「擁有這麼多孩子很辛苦，但他們很快樂，彼此都很親密。據了解，她16年前生下馬克前曾在咖啡館工作，如今她專心帶小孩，全部靠福利金生活，每兩周能拿到500英鎊（約台幣1.9萬元）。

比森說她與家人沒有任何積蓄，錢總是在日常生活花光，還要替聖誕節買禮物。至於老公安迪則認為，他自己也很喜歡有這麼多小孩，總是很忙碌，「人們想怎麼評斷我，就怎麼評斷，可是我不在乎。」

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