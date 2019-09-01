0偶包！林智堅吃洋芋片打Switch喊要減肥　網笑：還有鄭文燦、林右昌





▲林智堅提醒學生「開學啦！該收心了」。（圖／翻攝自林智堅臉書，下同）

記者袁茵／綜合報導

暑假結束，各校迎接新學期，新竹市長林智堅8月31日在臉書應景貼出「開學收心」圖文，隱藏版「耍廢小智」首次現身，邊打Switch無奈表示，「什麼！要開學了！薩爾達還沒打完！」還在沙發張嘴、大吃洋芋片提到，「我還有點餓！再來一包！」、「該減肥還債了」。對此，網友紛紛表示，「市長太可愛了吧」，也有網友說「不用減肥，你前面還有文燦跟右昌」，讓桃園市長鄭文燦與基隆市長林右昌躺著也中槍。

日前輕颱白鹿來襲時，林智堅也在臉書放上拿著開花雨傘的慌張照，提醒市民注意安全，「但明天還是可以去風箏節」，搞笑置入在地活動，讓網友瞬間被融化，大讚「太可愛」、「市長好活潑」、「市長也太俏皮」、「市長業配雨傘我買單」。

「最近照片好可愛、好幽默風趣」有網友注意到，林智堅近期的社群上常有許多表情生動又切合時事的圖文，其實這是出自市府年輕幕僚群的創意企劃。林智堅以油頭、西裝、領帶為招牌打扮，也曾在網路上被封為「全台最有偶包的市長」，於是幕僚們偷偷計畫一場顛覆想像的表情包拍攝，要林智堅擺出逾百種表情姿勢，包括耍廢、翻白眼、驚慌、裝可愛甚至深蹲等，一一挑戰林智堅下限，要幫市長脫下平日偶包。

其中最讓網友驚喜的是林智堅18日晚間在IG公開一張「特務小智」照，還hashtag「#kingsman（金牌特務）」，因太顛覆網友想像，PO上網沒多久就破千讚，留言更是一片「帥」聲，甚至有網友說「我不是新竹市民卻很喜歡你這是啥概念」、「很鬧欸」。

幕僚團隊趁機爆料指出，這張照片其實是林智堅本人欽點發出的，拍攝當天原本很矜持的小智市長，到後面越來越放得開，甚至還自己指定來一張「西裝加墨鏡照」，喜出望外的幕僚團隊馬上給了他一支藍傘，沒想到林智堅卻說：「你們到底有沒有看過電影？黑長傘才對好嗎」維妙維肖地模仿起電影《金牌特務》裡的英倫紳士，才成就了這張復古耍帥的「金牌特務風小智」。

原先預謀「設計」林智堅的幕僚團隊萬萬沒想到，在這場拍攝中完全被反將一軍。當他們請林智堅表演軟爛的「沙發馬鈴薯」時，本以為身為市長的他會超放不開，但只見林智堅馬上脫下鞋子、爬上沙發，反嗆幕僚：「這根本沒難度好不好！完全不用演，就是我每天回家滑手機兩小時的真實人生！」

「終於有機會拍這種照片了！」幕僚群私下透漏，為了這次表情包拍攝活動，團隊事先準備了一百多個表情動作，要來挑戰市長底線，「目標是要他脫下偶包，讓大家看見以前沒看過的小智！」

原來提心吊膽的幕僚團隊，現場看見林智堅表演魂大爆發，「沙發軟爛小智」、「小智皺眉」、「小智深蹲」、「小智翻白眼」等超搞笑動作一一到位演出，而為了回應廣大粉絲的期待，也有「圍巾暖手」的韓國歐巴系列照，及各種正經版小智與耍帥系列，100多個動作零NG。

幕僚團隊笑說，煞費苦心要讓林智堅脫下偶包，其實是為了透過社群媒體影響力，讓政策、活動、資訊的宣傳更好被理解、更接地氣，各種隱藏版表情包未來會在適當時機一一公開，請各位粉絲鎖定臉書不要錯過。