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他收藏「110架戰機」！有F-16+幻象3型　宛如一座空軍基地

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實習記者許祐誠／綜合報導

一般民眾可能會收藏郵票或其他小物，有錢人則收藏跑車，不過法國勃根地（Burgundy）一位城堡堡主更猛，不但喜歡收藏戰機，還足足收藏了110架各國戰機，獲《金氏世界紀錄》認證為收藏最多戰機的私人收藏家。

據英國《每日郵報》報導，位於勃根地的薩維尼堡（The Château de Savigny-lès-Beaune）堡主龐恩（Michel Pont）從小受父母啟發，喜歡收集骨董，他於1980年代買下城堡之後，陸續在園區內種植葡萄園，建造酒窖、釀酒廠等場所，由於曾服役於法國空軍，加上結識許多機師，近而愛上除役的老舊戰機，也染上收藏戰機的嗜好，收藏品足以在城堡內擺放於9座博物館。

▼ 薩維尼堡宛如空軍基地，共有110架的各國戰機。（圖／翻攝自Google Map，下同）

▲▼ 法國勃根地（Burgundy）的薩維尼堡（The Château de Savigny-lès-Beaune）。（圖／翻攝自Google Map）

▲▼ 法國勃根地（Burgundy）的薩維尼堡（The Château de Savigny-lès-Beaune）。（圖／翻攝自Google Map）

隨處都能見到戰機身影，像是他最新的收藏品是從一架瑞士購買、幾乎完全復原的美國軍刀機，另外還見到美國F-16戰機、法國於二戰後製造的禿鷲轟炸機（Sud Aviation Vautour）、法製的幻象3型戰鬥機（Dassault Mirage III）、蘇聯研發、韓戰以來量產最多的米格-21戰鬥機（MiG-21）。

「如果我沒有瘋狂收購這些戰機，它們會被切成碎片並製成鋁條」，龐恩表示，他從30年前開始收購被除役的戰機，當年他購買城堡時，根本沒有料到自己會如此瘋狂地收集戰機，由於軍事基地不對外光開，因此這裡也成為觀賞世界各國戰機的唯一地方。

▲▼ 法國勃根地（Burgundy）的薩維尼堡（The Château de Savigny-lès-Beaune）。（圖／翻攝自Google Map）

自從園區內開始展示戰機後，遊客人數從40年前的50至100人，上漲至現在每年最多有4萬遊客參訪，龐恩也利用門票作為保養戰機的費用。他表示，「這些收藏讓我很開心，我也很高興其他有熱情的人也能好好享受這些戰機，知道自己沒有浪費時間讓我感到欣慰。」

值得一提的是，拯救老舊戰機的計畫並非每次都很順利，上次他於凌晨3點在德國邊境被懷疑「走私武器」，結果當場被拘留還銬上手銬，直到警方確認身分後，才順利通過海關，但他已經在車裡度過整整一夜。

▼ 除了戰機之外，龐恩還收藏1970年代的氣墊船、200多輛機車和36多輛的跑車等。

▲▼ 法國勃根地（Burgundy）的薩維尼堡（The Château de Savigny-lès-Beaune）。（圖／翻攝自Google Map）

▲▼ 法國勃根地（Burgundy）的薩維尼堡（The Château de Savigny-lès-Beaune）。（圖／翻攝自Google Map）

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