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190萬人淪「無國籍人球」！印度優先政策　阿薩姆發表「公民名單」最終版

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▲▼印度阿薩姆邦公布公民名單最終版本，其中有190萬人淪無國籍人口。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度當局公布公民名單最終版本，村民紛紛聚集到商店裡用電腦查找自己名字是否在名單上。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

印度東北部阿薩姆邦（Assam）31日公布「公民名單」最終確定版本，結果排除了190萬居民的印度國籍身份，一口氣製造出人數最多的「無國籍人口」。由於印度執政黨奉行「印度優先」政策，這批主要信奉伊斯蘭教的移民很可能被驅逐出境，但臨國也未必願意接納，外界憂慮緬甸羅興亞人的悲劇再次上演。

公民名單登記（National Register of Citizens，NRC）是印度迄今最大規模的公民身分查核行動，目的是要識別出在1971年孟加拉獨立戰爭爆發後才遷居阿薩姆邦的非法移民，並設法將他們遣送回原籍國。

印度官方表示，全邦共有3290萬人參與登記，其中有3112萬1004人的公民身份獲得認可，但也有190萬6657人遭除籍，包括那些根本沒有上交出生或居住證明的阿薩姆居民。印度近來頻頻對伊斯蘭人口出招，先宣布收回西北部克什米爾自治權，如今又對孟加拉裔人口動手。

為何要舉行公民名單登記？

阿薩姆邦與孟加拉和不丹接壤，境內族群組成多元，除了說阿薩姆語的印度人外，也有大量孟加拉裔人口，另外還有諸多原住民部落。印度教是阿薩姆邦最主要宗教，但也有將近3分之1的人口信仰伊斯蘭教。

印度政府最早於1951年人口普查後準備首次公民名單登記，用意是辨識印度本地人和外地移民，人們必須向當局提供文件證明自己的血統，否則會被視為非法移民。

1971年3月26日孟加拉獨立戰爭爆發，大量難民湧入孟加拉邦，引發國籍爭議。印度最高法院於2013年通過更新公民名單登記，阿薩姆邦居民必須提供文件，證明自己在1971年3月24日午夜以前就已合法入境印度。

▼阿薩姆邦更新公民名單，人員拍攝一名男孩的眼部照片建檔。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼印度阿薩姆邦公布公民名單最終版本，其中有190萬人淪無國籍人口。（圖／達志影像／美聯社）

遭除籍後會如何？

根據規定，任何對公民名單登記結果不滿者，都能在120天內向外國人法庭提出申訴；若對申訴結果仍不滿意，也可上訴至高等和最高法院。然而若上訴失敗，遭法庭裁定為非法移民者確定，則有可能被送入拘留營收押，等後驅逐出境。

阿薩姆邦政府稍早前承諾，在外國人法庭正式裁定前，當局不會拘留任何遭除籍的民眾。

爭議為何？

190萬人除籍一事牽扯甚廣，除了普通百姓外，也包括退伍軍人、政府官員遭除籍的案例發生，甚至連印度前總統本人都被排除在NRC名單草案外，迫使他們必須向政府提交證明。

外界也質疑，儘管能像法院上訴，但審理過程不透明，判決多有偏頗，大多數遭判為「外國人」者都為穆斯林。此外，許多人在阿薩姆住了一輩子，只因為文件年久遺失，或是因為文盲、貧窮等原因無力自救，而不被印度承認為公民。

印度執政黨印度人民黨過去曾誓言，要將非法移民驅逐出境，但孟加拉政府也不會接受這批無國籍者，他們難保不會成為下一群被世界拋棄的人。

▼外界憂心，這190萬無國籍人士很可能成為下一個羅興亞人。（資料照／路透）

▲羅興亞人目前能前往孟加拉避難，但仍有數千名羅興亞人盼望能夠回到家鄉緬甸。（圖／路透））

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