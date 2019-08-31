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快訊／港示威者向立法會投燃燒彈　警出動水炮車發「藍色水柱」

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▲▼ 831遊行,香港,反送中 。（圖／路透社）

▲831遊行隊伍。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

儘管民陣宣佈取消「831遊行」，但今天下午仍有大批市民聚集港島區。下午5點多時，示威者在立法會與警方爆發衝突，港警舉出橙旗，隨後連發多枚催淚彈，最少有5至6輪，其中有子彈射中記者腳部。目前，有示威者向立法會投燃燒彈，警方出動水炮車，並朝人群噴射藍色水柱。

▲▼ 831遊行,香港遊行,反送中 。（圖／路透社）

▲示威者投擲燃燒彈 。（圖／路透社）

綜合港媒報導，約200名示威者下午5點半時聚集於政府總部外，警方在俗稱「煲底」的立法會示威區，連發多枚催淚彈後，示威者不斷投擲投燃燒彈。

到了5點40分，警方出動水炮車，並朝人群噴發藍色水柱，政總高處平台頻頻傳出槍響，示威者蹲下掩護。約至6點時分，示威者在天橋底再次部署陣型，並開始挖地磚，隨後聚集在政總外，以燃燒彈發動一輪突擊。

警方表示，由於大量示威者衝擊政府總部及立法會，並投擲汽油彈，多次警告停止違法行為無效，防暴警察已施放催淚煙，使用最低武力驅散，另外，亦有示威者向警察總部投擲汽油彈；警方對一切暴力行為，予以嚴厲譴責，警告示威者停止違法行為，立即離開。

▲▼ 831遊行,香港遊行。（圖／路透社）

▲警方發射催淚彈。（圖／路透社）

遊行隊伍下午1點20分起步，2點抵達灣仔警察總部，另有大量市民佔據軒尼詩道、金鐘道及花園道。警方表示，有關示威者現正進行未經批准集結，立刻停止違法行為，呼籲盡快離開。

在銅鑼灣聚集的市民下午3點往金鐘前行，不斷高叫口號「黑警還眼」、「五大訴求、缺一不可」、「光復香港、時代革介」。到了下午5點，從中環步向金鐘方向的示威者越來越多，部分人高呼「我要真普選、不要軍政府」，也有人高呼「香港人加油」。

政府總部西翼有十多名防暴警察戒備，現場市民大叫「黑社會」、「黑警還眼」等口號，隨後有示威者用閃光燈照向防暴警察，警方高舉藍旗。另有抗議民眾在煲底外，用硬物拍打雜物，並向內丟不明物體。

警方表示，有示威者分別於畢打街及莊士敦道拆毀交通燈及鐵欄，又將硬物投向政府總部，以鐳射光照向於政府總部佈防的警務人員，威脅在場各人的人身安全。

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