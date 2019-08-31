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東華大學僑生「反送中」被捕　學生會證實：正與其他學校串聯

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▲▼ 831遊行,香港,反送中 。（圖／路透社）

▲反送中風波中，有許多香港學生、民代被逮捕。（圖／路透社）

記者柯振中／台東報導

針對「反修例」造成的社會影響，香港警方近日展開大動作，將有涉嫌破壞公眾秩序的學生領袖及民意代表拘捕。東華大學31日證實，有一名李姓香港女僑生因參與示威活動，被港警逮捕。對此，東華大學學生會會長許冠澤說明，目前正在與其他學校的學生會串聯，釐清是否為單一個案，以及討論後續處理方式

東華大學學生會會長許冠澤向《ETtoday新聞雲》的記者表示，會得知這起事件，是因為李女的中學同學致電表示，由於李女在「反送中」事件中，被警方逮捕，不曉得什麼時候才能被釋放，希望校方能夠協助保留學籍。

請繼續往下閱讀...

許冠澤說明，得知消息後，東華學生會立刻向港澳會進行了解，同時連絡李姓港生的家屬，在連絡的過程中，校方得知了這起事件，因此先行發出新聞稿說明。

▼東華大學聲明稿。（圖／東華大學提供）

▲東華大學聲明稿。（圖／東華大學提供）

許冠澤強調，東華大學學生會6月時就已經聲援過「反送中」，譴責港府、港警的行為，現在正與其他學校的學生會串聯，釐清是否為單一個案，未來可能啟動聯合處理模式。

此外，根據《自由時報》報導，除了東華大學以外，台灣藝術大學也傳出港生被逮的消息；陸委會則回應，香港辦事處人員正在進行聯繫，教育部、各大專院校也持續關注中。

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