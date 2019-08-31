港一天捕8人！何韻詩po文「將抵澳洲」避風頭　網友反應超兩極

▲黃之鋒、周庭30日上午接連被捕。（圖／翻攝自黃之鋒、周庭臉書粉專）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港眾志秘書長黃之鋒、成員周庭30日被捕，曾多次參與「反送中」的歌手何韻詩發文怒斥，「抓了所有人，『就可以令整場運動停止嗎？』到底是不是真的有這麼天真，還是想令民憤推向不可收復的地步？」不過她隨後在推特（twitter)爆出，自己很快就會抵達澳洲，引發網友兩極評論。

▲2014年因為參與雨傘運動，成為了大陸黑名單。（圖／記者李毓康攝）

何韻詩30日在推特發文報平安，稱收到很多朋友關心的訊息，基於逮捕行動與親中派人士的攻擊升級，她很快就會抵達澳洲。不過何韻詩此舉引發兩極評論，有人稱她是「逃亡」，「說好的共進退呢？」、「留下我們先走了！」但也有人表示祝福，「留的青山在！！阿詩繼續為香港努力！祝平安」、「保重！上帝保佑香港！保佑愛香港的人們」。

▲何韻詩發文內容。（圖／翻攝自Twitter）

《環球時報》今（31）日更以《何韻詩想跑》報導此事，不過對於「逃亡」的質疑，何韻詩在臉書表示否認，稱自己到澳洲是要去工作，報紙已經報了幾個月了，「不搭飛機難道游泳過去嗎，回應你們真的是拉低我的智慧。」

何韻詩近年來積極投入香港各項社會運動，此次「反送中」期間亦多次發聲，她7月8日還受邀到瑞士日內瓦，出席聯合國人權理事會例會。期間她發表了2分鐘演講，稱「現在的一國兩制幾乎瀕臨死亡」，並在會上要求將中國從人權理事會上除名。對此，大陸外交部新聞發言人耿爽怒斥，「何韻詩想把中國除名是吧？她有點不自量力，這是癡心妄想。」

▼何韻詩在發表演講。（圖／翻攝自聯合國人權理事會影片）