施比受更有福　牙醫師、髮型設計師送愛偏鄉小校　

▲▼ 人文新境牙醫師及上海髮藝美髮設計師團隊前進偏鄉光華國小義診義剪。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

施比受更有福，人文新境牙醫診所吳帛霓醫師，以及上海髮藝設計師工作團隊日前前往嘉義縣偏鄉小校光華國小義診義剪，在新的一年用各自專業為孩子們送上溫暖。

光華國小校長陳永昇表示，活動感謝學校顧問官敬堯協助牽線，讓吳醫師與Cindy的團隊有機會在義診義剪過程中，讓孩子學感受別人的付出，尤其吳帛霓醫師看診過程中，更以母親般溫暖的聲調招呼小朋友，紓解孩子們緊張的情緒。

吳帛霓表示，很早就想要來到偏鄉協助與關懷孩子，之前曾透過桃源國小家長會長與校長協助，也是去到偏鄉進行關懷活動；而上海髮藝Cindy與工作團隊更是及進全力，將每個孩子髮型設計成貝克漢，要不就是化身為俏麗的小公主，讓孩子們相當開心。

Cindy表示，之前就在嘉義署立醫院及榮民醫院進行義剪，每一次在義剪之後，看到住民開心滿意的笑容，所有辛苦都有價值，尤其是到偏鄉義剪，看到孩子們在剪完頭髮那一種開心純真的笑容，即使暈車開車，都可以瞬間清醒了。





學生們則開心的表示，「又帥又痛、又期待又怕受傷害」，但他們期許自己未來也能成為牙醫師或美髮師，回到山上幫助山上的阿伯或阿嬤看牙齒或者是剪頭髮。因為看到別人開心，他們也會覺得開心。