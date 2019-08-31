PTT爆卦韓國瑜跳樓身亡　網友直呼：1450在急什麼？

▲韓國瑜日前在座談會上被拍到神情疲憊。（圖／地方中心翻攝）

政治中心／綜合報導

PTT八卦版31日上午10點有名網友以「『爆卦』韓國瑜跳樓身亡 妻淚訴：他壓力太大」為標題，指出韓國瑜上午9時45分在住家頂樓跳下，還說韓國瑜的夫人李佳芬淚訴「網路酸民攻擊不斷，他壓力太大。」。該篇文章也在PTT上被刪掉，網友也驚呼「1450在急什麼呢？」

網友「ReDmango」發文表示，關於韓國瑜跳樓身亡系列爆卦文，雖然疑點眾多，看起來也很假，但他正在求證中，等求證完成會依造謠處理」

其他網友也紛紛留言回應，「假的，還要求證？ 」、「求證 你跟誰求證？」、「這個造謠有點蠢到，讓我認為是他故意」、「1450最愛的言論自由怎麼不見了」、「1450好急著要版主刪文」、「1450是不是急了」、「1450巴不得韓選到底 最好是會造這種謠」

對此，韓國瑜競選總部發言人何庭歡表示，「黑韓不應該黑到沒有人性，沒有是非。競選辦公室會委請律師蒐證，並且準備提告。」

國民黨主席吳敦義31日受訪也表示，「假消息實在太惡毒了！」，有網友利用PTT實業訪發布假的消息，這實在非常可惡，「我們希望社會不要被這些壞份子，用自己的私心，或是不道德的意願製造假新聞，讓國家社會越分裂」。