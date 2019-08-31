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涉伏擊潑漆+「起底」肉搜港警子女　19人落網最年輕16歲

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▲▼香港,荃葵青遊行,港警。（圖／路透）

▲香港荃葵青遊行中的港警。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

隨著「反送中」延燒，針對近期香港發生多起警員訊息被惡意洩漏，以及警員家人被恐嚇的案件，香港警方30日表示，已經有15男4女因為惡意起底、濫用他人訊息、刑事恐嚇而被拘捕，其年齡在16至40歲之間，對於相關行為，警方一直在跟進。

「央視新聞」微博31日指出，6月至今，共有1662名警務人員及其親友資料被不當公開，有人在網上煽動其他人進行違法行為，甚至有人做出對警員子女進行伏擊、潑漆等惡意行為。

《澎湃新聞》引述央視報導，針對即將到來的新學期，警方表示，針對威脅恐嚇警員子女、公開學生資料的行為，制定了處理辦法，教育局有接受投訴的機制，警署人事部門、服務科也有相應安排，已被拘捕的人士罪名包括不誠實取用電腦、個人隱私條例下披露未經同意而取得個人資料、刑事恐嚇、詐騙等。

▲▼香港,荃葵青遊行,港警。（圖／路透）

▲傳出有人對香港警察的子女進行攻擊，圖為荃葵青遊行中的港警。（圖／路透）

《東網》稍早曾報導，由6月14日至8月28日，香港個人資料私隱專員公署共接獲及發現768宗疑似政府官員、警員及示威者等個人資料被「起底」個案，其中受影響的人士裡有72%為警務人員，公署已要求有關平台移除872條連結。公署預計，隨著新學年開始，相關個案的數量將會上升，會優先處理涉及兒童和青少年的個案。

►►反送中迄今爆768件「網路肉搜」案　72%受害者是警員

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