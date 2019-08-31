台鐵查清楚了！普悠瑪煞車皮噴飛「2年共7次」　日期紀錄一次攤開

▲普悠瑪傳出煞車皮會無故噴飛。（圖／記者游芳男攝）

記者胡順惠／台北報導

時代力量立委黃國昌29日爆料，普悠瑪號軔塊（煞車皮）會在行駛中無故噴飛脫落，得知台鐵回應確實發生兩度剝落問題，他30日晚間再度開炮，台鐵謊稱只有2次，既然台鐵執意說謊，那就請交通部長林佳龍組成調查小組，先自己好好調查。台鐵回應，2次是指近2個月所發生次數，經查普悠瑪從107年度至108年度共發生7次8個脫落，台鐵已組成專案小組進行內部調查及檢討。

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▲普悠瑪號煞車皮脫落紀錄，從107年至今總共7次8個。（圖／台鐵提供）

台鐵重申，閘瓦（韌塊）脫落，是立約商台灣住友公司（日商）設計瑕疵及缺失，已於107年6月5日正式行文該公司要求盡速改善，同時要求保養廠段，提升檢修頻率，遇有磨耗立即更換新品，以確保行車安全。

至於兩度發生煞車皮剝落問題，台鐵則說，台鐵局機務處宋處長先前接受黃委員詢問時表示，普悠瑪號列車閘瓦脫落事件發生過2次，是指近2個月所發生的次數，並未包含先前所發生的次數。

台鐵表示，經查證台北機務段及花蓮機務段檢修工單記錄結果，自普悠瑪號列車101年11月5日上線營運至今，107年度計發生3次4個脫落，發生日期為107年5月9日、5月21日及10月8日，108年度計發生4次4個脫落，發生日期分別是108年4月28日、5月14日、7月21日及7月24日，共計發生7次8個脫落。

另有韌塊吊耳與托架異常磨損現象，台鐵說，台北機務段107年度記錄1次16處，維修日期為107年5月10日，花蓮機務段因屬較新車隊，雖普遍存有異常磨損現象，但仍在安全使用標準限度內，已加強檢修頻率，遇有磨耗接近安全限度立即更換新品，以確保行車安全。

台鐵承諾，為能徹底清查及改善部分零件料源供應未及與閘瓦脫落問題，台鐵局已組成專案小組進行內部調查及檢討改善，並將邀請外部專家學者參與協助。