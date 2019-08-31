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扇貝「游泳」速度驚人...7萬網友看傻：像在奔跑的假牙

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實習記者賴韻如／綜合報導

扇貝常常被當作美食享用，但是很多人都不知道「扇貝」是如何移動的。近日國外潛水員凱西（Jules Casey）意外發現扇貝在海底時，會以超級驚人的速度移動，外殼開合速度快到讓她感到不可思議，便立刻將其拍攝下來。影片曝光後吸引大批網友朝聖，紛紛驚呼「好像在奔跑的假牙！」

據《每日郵報》報導，這段影片是凱西日前到澳洲維多利亞州摩寧頓半島（Mornington Peninsula）潛水時所拍攝，她於受訪時表示，自己其實曾經在海底看過幾次扇貝，但通常牠都是呈現雙殼緊閉的狀態，「我從來不知道扇貝可以這樣游泳，直到我親眼看見這一幕，我覺得非常有趣。」影片中可以看到，扇貝用一個像是「閥門」的東西，控制雙殼的打開和關閉，在水中快速移動。

▲▼扇貝游泳。（圖／翻攝自YouTube／Storyful Rights Management）

▲▼扇貝移動速度超驚人。（圖／翻攝自YouTube／Storyful Rights Management）

▲▼扇貝游泳。（圖／翻攝自YouTube／Storyful Rights Management）

影片上傳網路後，立即引來大批網友討論，大家紛紛驚呼表示，「以前只顧吃，都不知道扇貝會移動...」、「好可愛啊」、「超酷！感覺牠邊跑邊叫」、「怎麼越看越覺得恐怖」、「讓我想起了奶奶的牙齒！」、「好像在奔跑的假牙...」。也有不少網友好奇「牠們怎麼知道什麼時候要關上外殼繼續前進呢？」對此，凱西則回覆「扇貝其實是有眼睛的」。

據Animals Network指出，扇貝和蛤以及牡蠣等都是屬於軟體動物，扇貝會利用像是一個閥門的系統，控制外殼打開和關閉、吸水以及排水，能夠在短時間內快速游動。從表面上來看，牠們長得非常相似，但其實扇貝的外殼比其他兩者更厚，牠們為了保護自己，避免遭受掠食者的傷害。

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