豪雨成災邊坡坍塌　阿里山林鐵本線展延至9月3日復駛

▲▼山區豪雨多影響阿里山林鐵復駛進度。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

阿里山林業鐵路本線（嘉義至十字路）因8月中旬連日豪雨及地震發生災害，自8月16日起停駛。林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處（林鐵及文資處）已如期完成所有災害修復工作，但嘉義市區維新路及新生路平交道改善工程因雨影響施工進度，林鐵本線將展延至9月3日復駛。

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▲▼阿里山林鐵工作人員積極修復。（圖／記者翁伊森翻攝）



嘉義地區8月中旬連日豪雨，日雨量超過200mm，8月16日梅山地區發生4級地震，造成本線17k+300(木屐寮段) 土石崩落、50k+400(多林段)落石、倒樹、泥濘覆蓋土石崩塌及22k+380(樟腦寮段) 崩落土石約80立方公尺，鋼軌嚴重變形，枕木毀損及道碴泥化。3處災害必須清運土石、倒樹，重新置換鋼軌及鋪設枕木、道碴，故本線自8月16日起停駛。

▲▼山區豪雨導致阿里山邊坡崩塌影響林鐵復駛進度。（圖／記者翁伊森翻攝）



林鐵及文資處黃妙修處長表示，災害發生後，隨即調派人力、機具同步搶修崩落土石。為避免22k+380土石堆置影響下方民宅安全，特別以林鐵工程列車運出崩落土石，並更換新鋼軌16支、枕木60支、鋪設道碴55m3。施工期間天候仍不穩定，時有陣雨，邊坡容易發生坍方、路線泥濘，林鐵及文資處加強現場監控、機動施工，終能如質如期在8月27日完成3處災害修復工作，並經8月30日竹崎至十字路區間之試運行，已可恢復正常行駛。



為了提升林鐵行車安全，林鐵及文資處於2019年分2階段進行嘉義市區4處平交道改善工程，採用預鑄基鈑扣件取代既有木枕道釘，增加鋼軌扣壓力及平交道耐久性。第1階段改善維新路及新生路平交道，因交通流量大，必須半半施工，並進行拆軌、路基開挖、混凝土澆置、基鈑與鋼軌及預鑄鈑安裝，調整高程修復路面等作業，路線必須停駛，故利用災害停駛期間同時施工，但仍因施工期間連日陣雨，影響混凝土澆置及平交道基鈑安裝，鐵路與公路銜接介面需



本次停駛僅本線定期列車，阿里山國家遊樂區內祝山、沼平、神木等3支線，及每週六、週日[嘉義-北門］檜來嘉驛主題列車，均正常行駛。已訂票並完成付款之旅客，可以從乘車日起一年內持乘車票至林業鐵路(嘉義站、北門站、奮起湖站、阿里山站)及臺鐵各站售票窗口辦理全額退費，並免收手續費。諮詢電話：北門車站(05)2762251、嘉義票房(05)2256918。