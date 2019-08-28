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台隆手創館20周年慶　消費滿5千送價值2980元贈品

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▲台隆美麗華旗艦店。（圖／記者蔡惠如攝）

▲台隆手創館今年在台20年，首波周年慶活動祭出高額滿額贈品，本圖為美麗華旗艦店。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

主打日系優質小物的台隆手創館，今年在台正式邁入第20年，適逢微風廣場周年慶預購開跑，也推出歷年最高的滿額贈品，針對微風會員祭出預購期間，8／29起單日單筆消費滿5,000元，即可獲贈價值2,980元的日本美儀坐墊，限量20個要搶要快。

▲台隆手創館2019百貨週年慶首發。（圖／台隆手創館提供）▲台隆手創館2019百貨週年慶首發。（圖／台隆手創館提供）

▲價值2,980元的CUVILAD美儀訓練墊。（圖／台隆手創館提供，以下同）

近年日本賣場與銷售通路大舉進駐台灣市場，在台已經營20年的台隆手創館表現仍具水準，位於微風廣場的門市客源穩定，加上去年大直美麗華的300坪旗艦店開幕，內部走年輕網美風，也吸引不少在地客戶持續消費，2間門市年營業額也繳出破億元成績單。

針對居家市場下半年從9月至12月的熱季，台隆手創館位於微風廣場的門市，也搭上首波百貨週年慶列車，微風周年慶將於9／15開跑，預購期間則從8／29至9／11，該門市則祭出獨家優惠，針對微風會員推出額滿禮，回饋率高達59.6％，只要單筆消費滿5,000元，就送價值2,980元的CUVILAD美儀訓練墊。

▲台隆手創館2019百貨週年慶首發。（圖／台隆手創館提供）

▲包裝超可愛的日本LEC純水濕紙巾。

此外周年慶買額回饋也從9／12就開跑，當日消費滿1,000元，贈送日本LEC純水濕紙巾；消費滿2,000元贈200元台隆抵用券，而9／12起至9／30止，消費不限金額均可用69元加購市價129元的日本松山油脂無添加皂，限量200份。

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