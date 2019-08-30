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樂天Kobo電子書3週年回饋　限時7天全站通通58折

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樂天Kobo電子書三週年　限時七天全站書籍通通58折（圖／翻攝自樂天Kobo官網）

▲樂天Kobo感恩回饋祭出全站限時7天58折，滿額再抽3,333點樂天點數。（圖／翻攝自樂天Kobo網站）

記者洪菱鞠／台北報導

隨著亞馬遜Kindle開賣繁體中文電子書，台灣電子書市場關注度也越來越高，為了推廣數位閱讀的好處，Readmoo讀墨電子書日前發表了可搭配手寫筆使用的最新10.3吋mooInk Pro，而進軍台灣滿3週年的樂天Kobo，最近則是打出全站購書58折，樂天Kobo營運部長周立涵也觀察到，近年各家平台積極參與台灣電子書市場，帶動產業的整體發展，從營業額、活躍用戶數，皆可看出消費者對數位內容的需求不斷在成長。

樂天Kobo進軍台灣電子書市場滿3年，觀察活躍用戶數較去年成長超過4成，預估今年業績仍可成長1倍以上，顯示出台灣電子書市場仍處於成長階段，除鎖定精準客群，也不斷推廣服務至輕度使用者，其中，今年下半年將推出外文有聲書服務，未來更計畫推出送禮功能的禮物卡等，目標擴大電子書的閱讀群眾樣貌，以及用戶在樂天生態圈的黏著度。

樂天Kobo將於9月份舉辦一系列回饋活動，首波從9月1日至7日，限時7天享全站58折優惠，單筆滿額1,800元，天天再抽出一名讀者獲得樂天點數3,333點；9月1日AM10:00至9月11日AM9:59期間購買電子書閱讀器，最高享2,300元優惠。此外，亦推出近50本獨家新書於週年慶首賣，包括《廣場與塔樓》、《我的相親路上滿是珍禽異獸》、《從未來寫回來的逆算手帳》等，同時公布夏季熱銷榜單，前3名為《原子習慣》、《子彈思考整理術》、《一日三餐減醣料理》。

除了電子書優惠，暑假結束，開學季買氣浮現，博客來瞄準教改商機，即日起至9月27日推出「兒童開學」書展活動，主打「核心素養」及「跨領域學習」，規劃閱讀素養、科技素養、社會參與、美感養成等單元，超過4,000種童書、教養書及教學相關書籍，參展商品全面5折起，凡購買即可以149元加購108課綱主題雜誌，或66折加購推薦書，期望能藉此帶動活動業績成長3成以上。

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