好友相揪「66樓玩跳傘」　1男半空中裝備故障...下秒重摔慘死

實習記者賴韻如／綜合報導

大陸雲南昆明近日傳出一段超驚險影片！有2名男子偷爬上恆隆大樓的66樓廣場，想要挑戰「極限運動」，直接從高空中一躍而下，沒想到其中一名男子疑似裝備故障，導致他從高空中失速摔落，不幸慘死。

據《澎派新聞》報導，一名網友於28日爆料指出，有兩名男子於凌晨4點多，相約從昆明恆隆廣場的地下停車場，穿越消防通道，爬到66樓樓頂後，打開降落傘一躍而下，其中一名男子在降落後受傷昏迷，經送醫搶救後仍不治。對此，當地記者也於今（29）日至該廣場確認此事屬實。

▲1男從66樓一躍而下，重摔慘死。（圖／翻攝自YouTube／Kevin Wang）



警方表示，闖進大樓挑戰極限運動的為32歲張男以及41歲鄭男，在跳傘過程中，鄭男的裝備突然故障，導致他失速墜落，隨後趕緊送醫搶救，但仍在今日中午12點左右宣告不治。警方隨後依《中華人民共和國治安管理處罰法》第23條規定，將張男帶回警局拘留，並提醒民眾，「極限運動須在規定的區域或場地內進行，千萬不可擾亂公共場所秩序，危害他人生命財產安全。」

據悉，昆明恒隆廣場主樓高66層，共為350公尺，是目前雲南建成的最高樓，於上周五（23日）才剛開張接客，仍有部分區域還在施工當中，沒想到就發生這起死亡意外，讓大家不勝唏噓。