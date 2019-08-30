嘉義槍擊案！他遭「挾持30mins」　連滾帶爬逃出...還原現場：他用步槍壓我

▲嘉義發生槍擊案，警方不敢大意。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

嘉義縣民雄鄉30日上午8時許發生一起事件！位於建國路二段巷弄內一處民宅連續傳出多聲槍響，警方獲報出動大批警力與匪徒展開對峙，其中一度遭到挾持的人質趁亂逃出。他表示，自己被挾持了30分鐘，一臉驚魂未定。

據了解，年約40歲的匪徒，綽號「水蛙」，事發時他疑似正與朋友講電話，情緒相當激動，此時，一樓房客要求他「小聲點」，孰料他一氣之下持長槍連開數槍，更衝下一樓挾持房客。

由於匪徒多次朝外面丟擲爆裂物，不斷傳出爆炸聲響，警方不敢大意，目前出動大批警力，在現場拉起封鎖線，並向匪徒心戰喊話，「好好說，我不會對你怎樣」，希望匪徒能冷靜下來，乖乖配合。

遭挾持的1樓房客則是趁亂逃出，他表示，「我出來歹徒就叫我安靜，不會為難我，用步槍壓著我，我也很緊張，被壓了30分鐘，有機會就逃出來」，直呼「很緊張，平安就好了」。

據悉，匪徒屋內還藏有多顆「土製炸彈」，他還有毒品槍砲前科，還身背4起案件，先前曾被依殺人未遂罪判刑13年，遭到通緝。

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