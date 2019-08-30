香港名店翠華被點名「包裝把警當狗」網友拒吃　公司：那是奶油豬！

▲翠華被指辱警，因此被網友抵制，緊急發聲明澄清。（圖／翻攝自翠華官網）

本報訊

修訂《逃犯條例》引起市民罷食潮，反對光顧與自己政見不同的餐廳，網上更加流傳以「黃」、「藍」區分的餐廳列表。

港區全國人大代表吳秋北及前新聞統籌專員馮煒光今（29日）不約而同在facebook發炮，斥責連鎖集團翠華餐廳最新的調味包包裝是諷刺警察，引發大批網民留意，揚言要罷食翠華餐廳。翠華集團其後發新聞稿稱，調味包包裝設計早於2015年設計，亦沒有任何影射意味，指會對失實流傳，或別有用心破壞集團聲譽等行為，保留法律追究權利。

▲根據一個撰寫於2015年11月的網誌介紹，翠華餐廳的調味包及紙巾設計是以「奶油豬」為設計概念，並非如吳秋北及馮煒光所指是狗隻。（圖／香港01提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

吳秋北今日在facebook上載了一張翠華餐廳各種調味包的照片，當中包括印有穿著制服的動物的胡椒及白糖包裝，並配以「出椒」、「下一代，睇我哋」等字句。吳秋北斥責翠華餐廳這些產品包裝疑似辱警，更稱該圖案是疑似「狗頭」，斥這是「缺乏正義感的幽默」，更稱此舉「如出於舐暴仇警，必將自食其果！」

前新聞統籌專員馮煒光亦在facebook發布帖文，指翠華的調味包包裝設計是「暗合黑衣示威者對警察」，例如「比喻警察為狗」，是呼應反修例運動示威者的口號。

▲前新聞統籌專員馮煒光在facebook發布帖文斥翠華的調味包包裝設計是「比喻警察為狗」。

翠華回應《香港01》記者查詢時回覆，上述調味包包裝設計是數年前已有的舊設計，更援引2015年和2018年時介紹翠華的網誌，證明並非因應近月社會運動而刻意設計。

翠華集團其後更發新聞稿澄清，稱早於2015年，翠華集團已經做了品牌重塑計劃，當中包括特別設計了一系列「奶油豬卡通圖案」。而包裝紙上的標語「下一代睇我哋 Use it! Recycle it!」原意是在源頭著手呼籲客人響應環保。翠華集團重申，所有設計並沒有任何影射意味，「並會就網上失實的流傳及刻意抹黑，或別有用心破壞集團聲譽等行為，保留法律追究權利」。

▲港區全國人大代表吳秋北指翠華餐廳調味包包裝用了疑似「狗頭」。

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