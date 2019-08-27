果粉快更新！蘋果火速釋出「iOS 12.4.1」版...修補重大安全漏洞

▲蘋果釋出新版本。（圖／路透社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

蘋果27日緊急推出「iOS 12.4.1」的版本更新，修正重點在於先前「iOS 12.3」版存在的一個安全漏洞，而在「iOS 12.4」版中被回復，導致被越獄團隊成功利用該漏洞研發出越獄工具。此次蘋果火速推出更新主要是已修補該漏洞，並提醒果粉們盡快安裝。

綜合媒體報導，此次更新僅修補一個安全漏洞，其實編號CVE-2019-8605的漏洞（Sockport）早在「iOS 12.3」版本上就已經被修補，但在「iOS 12.4」中卻又重現，且能夠造成核心的釋放後使用（use after free）漏洞，並允許惡意程式以系統權限執行任意程式碼，最後是由Google的研究員發現。

據悉，使用iPhone 5s以上的機型、iPad各版機型與第六代iPod Touch的用戶，為了安全起見，蘋果建議所有的用戶盡速安裝。此外，蘋果在宣布更新的頁面上補充道，「我們要感謝@Pwn20wnd的幫助。」

目前，已可直接透過OTA升級至「iOS 12.4.1」版；操作步驟為開啟iOS裝置的「設定」，點選「一般」，點選「軟體更新」。此外，想越獄的用戶就維持在「iOS 12.4」版本，並且注意不要隨意亂安裝來路不明插件或 App。