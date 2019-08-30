全球首例！日本成功移植「iPS眼角膜」　40歲盲女恢復視力

▲西田幸二教授帶領研究團隊成功創下全球首例「iPS眼角膜移植」。（圖／翻攝自YouTube「ANNnewsCH」）

記者張靖榕／綜合外電報導

日本成功締造全球首例「誘導多能幹細胞（iPS）人工眼角膜移植案例」，帶來重見光明的希望！該案女性患者因「角膜上皮幹細胞疲病症」而失明，接受移植後並未出現排斥症狀，視力也順利恢復。

根據《日本時報》（The Japan Times，ジャパンタイムズ）報導，此項研究未來若能成功轉為正規治療，對受眼角膜疾病所苦的患者將是一大福音。帶領研究團隊進行人體臨床研究的大阪大學教授西田幸二（Koji Nishida），利用京都大學提供健康第三者的血液製成的iPS細胞，培養成後約0.05公釐（mm）的圓形透明薄膜。據了解，該健康第三者所提供的細胞，為具有不易出現排斥反應的免疫類型。

在人體實驗之前，為先排除iPS細胞製成的移植細胞癌病變的疑慮，研究團隊照慣例先進行動物實驗，確定沒有癌病變的問題後，已由厚生勞動省於3月批准進行臨床實驗。首位接受移植的患者是一名40多歲、因角膜上皮幹細胞疲弊症失明的女性；西田教授在記者會上表示，患者於7月25日接受手術並在上週出院，到目前為止都未出現排斥反應，視力也幾乎恢復，不過仍需觀察一年的時間，確認成效能夠持續，「我們才剛進行第一次手術，會繼續監控患者的後續情況。」

西田教授表示，希望能在5年後將iPS人工角膜移植技術轉為正規治療；研究團隊相信，患者只需要接受一次手術就能終生受惠。眼角膜疾病起因於眼球細胞受病症或傷害而減少，造成視力退化最終失明，根據厚生勞動省估計，日本目前有多達1600名病患正在等待角膜捐贈。