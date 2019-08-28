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香蕉忘在車上！他隔天取出變「謎樣烏黑焦」...一剝開流出白色濃稠黏液

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實習記者賴韻如／綜合報導

澳洲一名廚師曾經做出實測，將一塊生羊肉放進車內，才不到90分鐘，車內溫度就從27.1度飆高到72.5度，鐵盤上的肉更已經被烤熟。然而，一名網友近日不小心把香蕉遺忘在車上，沒想到隔天取出時竟變成了超詭異的「黑焦」，讓大家看了不禁直呼「真的太酷了！」

來自日本的網友「@lavi8179」25日在推特中發布貼文表示，昨天下班時買了一串香蕉準備帶回家享用，沒想到到家時卻忘了帶下車，直到隔天才忽然想起，趕緊回到車上取出。沒想到這串香焦才過了一夜，竟已經被烤焦，表皮不僅燙到不行，原本應該呈現黃色的香蕉竟然變成了「黑焦」，詭異的模樣讓他相當傻眼。

推主隨後把它帶回家中，並將這一系列「謎樣黑焦照」分享到推特上，只見它已經變成一串如竹炭般超級烏黑的香蕉，完全失去了原本正常的外表，他更嘗試著將香蕉剝皮，沒想到它的表皮薄到呈現「軟爛」的狀態，一剝開後還流出了白色濃稠黏液。

這篇推文才發布短短幾天，就湧入了8.4萬網友朝聖，大家紛紛留言笑說，「一定是沒有塗防曬啦！下次記得先塗喔」、「我以為是黑茄子...」、「像異形」、「有點像大猩猩的手指」、「第一台時空旅行車出現了」、「沒想到原來香蕉可以變這麼黑！太酷了！」、「要是我絕對沒有勇氣剝開它」。然而，也有網友表示，如果香蕉沒壞，這狀態吃的話會是非常美味的，對此，推主則回應，「我實在沒有勇氣吃下肚」。

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