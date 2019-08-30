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台網友熱情「害她手機當掉」！俄設計師惡補石虎知識　最想來台看美景

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▲▼俄暖心設計師點頭了！確認9月來台　親送石虎簽名照。（圖／翻攝自臉書／駐俄代表處）

▲卡佳親送石虎簽名照。（圖／翻攝自臉書／駐俄代表處）

記者錢玉紘／綜合報導

交通部觀光局集集彩繪列車的「石虎圖」風波引發熱議，俄羅斯設計師卡佳（Катя Молодцова）因無償繪製三張石虎圖送給台灣，聲名大噪，她也在29日接受駐俄代表處的訪台邀約，並於受訪時提到，這幾天想加她臉書好友的人暴增，害她手機「一直當掉」。

中央社報導，卡佳表示，23日在社群媒體上收到台灣網友告訴她這件事情，才得知來龍去脈。她表示，事實上使用圖庫的插圖在設計業界並不罕見，不過卻先少出現在大型政府標案中，讓她感到很驚訝，且還是第一次碰到。

請繼續往下閱讀...

不過，也因為這個事件，讓卡佳開始上網搜尋有關台灣石虎的相關知識，她透過線上翻譯器大量閱讀，認識了石虎面臨的生存危機、路殺事件，以及各單位為保育所作的努力，「興致昂然地研究了好幾天」，也仔細分析石虎照片，了解牠們的外型特徵和神態。

▲▼俄暖心設計師點頭了！確認9月來台　親送石虎簽名照。（圖／翻攝自臉書／駐俄代表處）

▲卡佳為畫石虎圖，研究許多資料。（圖／翻攝自臉書／駐俄代表處）

她提到，後來有個保育團體跟她聯繫，詢問她願不願意畫石虎的圖，事實上當時她已經有在考慮為台灣民眾設計了，於是就欣然答應，並於兩天內就完成。圖片經由粉專「翻滾毛孩-毛孩出任務」公布之後，引發熱烈迴響，卡佳的臉書、IG等帳號也用入大量台灣網友的熱情留言與私訊。

甚至因為有太多網友想加她為臉書好友，超過800個，「我都來不及回，一直接受或回覆交友邀請，手機就一直當掉」。

談到9月即將來台，卡佳表示對此感到很興奮，也是她首次來台灣，在石虎圖片事件之前，她對台灣的認識很少，不過對於已故導演楊德昌的電影印象深刻。而這次在研究的過程中，她認識到台灣有許多國家公園、自然美景，而且民眾普遍友善，更開放俄羅斯旅客免簽來台21天，並笑稱接下來就要忙著排行程了。

交通部長林佳龍日前也指示觀光局邀請卡佳參加9月21日集集彩繪列車通車典禮，台俄設計師分別的石虎作品也將在列車中不同的車廂呈現。台灣駐俄羅斯代表耿中庸也在29日與卡佳會面，他表示，代表處將盡全力提供必要協助，也期待莫洛措娃在親身感受台灣的好山好水和人文風情後，能將親身體驗化為創作，與俄羅斯民眾分享。

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