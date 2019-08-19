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台中男借「大黃蜂」把妹！2小時內犯下4罪…美女業務車上爆哭

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駕駛,開車,車 。（圖／https://www.pakutaso.com/20170814224post-12856.html）

▲葉男租借跑車，帶著女業務出遊。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者鄒鎮宇／苗栗報導

台中一名39歲葉姓男子向公司借來雪佛蘭(Chevrolet)跑車「大黃蜂」，在今年1月時載著一名正妹業務到苗栗遊玩，沒想到他喝下10罐啤酒後依然酒駕，除了拒絕臨檢之外，還衝撞一般自小客車，最後更是對女業務出手猥褻。苗栗地院近日審結，依公共危險、傷害、毀損公物及強制猥褻罪判葉男3月、3月、2月及10月有期徒刑，前3罪合併執行5個月，可易科罰金，全案可上訴。

判決書指出，葉男任職於台中某超跑租賃公司，他1月25日向公司借來「大黃蜂」跑車，載著20多歲的女業務一起到苗栗出遊；當日下午，他們一起到餐廳吃晚餐，葉男喝下10罐瓶酒後，發現女業務也酒醉昏迷，竟直接帶上對方開車離開。

酒駕,代駕,酒後駕車,開車,喝酒。（圖／達志／示意圖）

▲葉男酒駕拒檢，還衝撞警車及一般民眾。（圖／達志／示意圖）

酒駕的葉男開車一路搖晃，被巡邏員警攔查，沒想到他竟拒絕酒測，除了衝撞警車之外還直接倒車，撞上後方一般民眾駕駛的車輛，導致車內一名女子受傷，隨後逃逸至苗栗縣三義鄉三義游泳池旁停車場內。

葉男當下除了要求女業務拿錢賠償車子的損傷，還強吻、猥褻對方，甚至揮拳逼迫，造成女業務雙側上眼皮腫痛、左手背抓痕、左膝紅腫等傷勢。幸虧警方及時趕到制止葉男，這才讓女業務脫離狼爪，並當場進行酒測，得到酒精呼氣數值0.86，當場將他依法送辦。

苗栗地院認為，葉男飲酒後拒絕檢測衝撞警車，又倒車撞上一般民眾，導致他人受傷，加上嚴重侵害女業務的性行為自主權，導致對方身心受到傷害，但考量他經濟狀況，學識僅至國中及母親身體狀況不佳，便依公共危險、傷害、毀損公物及強制猥褻罪判葉男3月、3月、2月及10有期徒刑，其3罪合併執行5個月，可易科罰金，全案可上訴。

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關鍵字：台中,苗栗,租車,超跑,大黃蜂,女業務

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