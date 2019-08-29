獨／2匪闖全球最大「乾膜光阻劑供應商」老董豪宅！　持刀綑綁2人洗劫逃逸

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市29日下午2時許發生一起搶案！位於鳥松區圓山路的一棟豪宅，驚傳遭2名歹徒持刀闖入，還將2名工人綑綁，迅速搶奪財物後逃逸，目前警方已介入調查，要進一步清點目前損失的財物，並釐清詳細案情。據了解，該處為長興化工老董座的住處。

▲高雄一處豪宅遭2名持刀匪徒入侵。（圖／記者吳奕靖攝）

案發生在29日下午2時許，根據一名女性民眾表示，遭捆綁的是兩名園丁，其中較年長的一位是她老公，而當時她老公和另一名工人遭到綑綁，車子還被對方偷走。據了解，當時屋內有6人，女屋主也在屋內。

另外，根據該公司的網站簡介顯示，該公司成立於中華民國五十三年十二月三日，是亞洲最大的合成樹脂廠，也是全球最大的乾膜光阻劑供應商，2014年6月中旬，公告更改公司名稱為「長興材料工業股份有限公司」，股票代碼不變。

此外，公司主要產品有合成樹脂、電子化學材料、特殊化學品，其中合成樹脂為公司主要收入來源，電化材料則毛利率最高，介於20-30%。

合成樹脂方面主要分三大類，分別為塗料樹脂、通用樹脂及不飽和聚酯樹脂。另外，PCB相關電子材料則有乾膜光阻劑(DF)、酚醛紙基電路板(CCL)、液態感光材料(LPSM)，主要生產基地遍及台灣、大陸、泰國、北美。營收來源集中在大陸及台灣，分別佔55%、45%。