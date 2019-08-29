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閃婚大16歲熟男！2年後被懷疑「曖昧同事」...她遭老公斧頭砍殺　3人當場成焦屍

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▲▼自殺，跳海。（圖／視覺中國）

▲杜男殺人之後原本想輕生，卻意外被救起。（圖／視覺中國）

記者洪珮瑄／綜合報導

甘肅省甘南藏族自治州6月底發生3屍命案，當晚一平房被熊熊大火包圍，附近鄰居被嚇得趕緊報警。事後，警方發現屋內3具遺體均是被鈍器擊打頭部，之後才受高溫作用而死亡，經查，兇手是一名42歲的杜姓男子，因感情糾紛而將小16歲的嫩妻和岳父母殺死。

綜合陸媒報導，一名26歲女子陳娟（化名）在2016年認識了杜男，當時的她正被失戀所苦，恰巧遇上了風趣健談的杜男，因此產生了好感，進而互加了微信。事後，兩人在聊天的過程中漸漸愛上對方，決定一起去登記結婚。不過，當時陳娟的父母堅決反對，因為杜男除了比陳娟大了整整16歲以外，他還曾經離過婚，有一個20幾歲的兒子。

直到2018年，陳娟背著父母，在家裡把戶口本偷出來，並與杜男在內蒙古莫旗登記結婚。原本以為婚姻可以一直幸福下去，沒想到今年6月初時，杜男發現妻子的微信裡，有一名男同事說話有點曖昧，於是他便質問妻子，「我當時問她，她還不承認，所以我一氣之下就打了她。」從那時開始，夫妻關係便產生決裂。

▲▼外遇,離婚,分手,劈腿,小三,偷吃。（圖／翻攝自pixabay）

▲陳娟2年前邂逅杜男，沒想到卻惹來了殺機。（圖／翻攝自pixabay）

面對丈夫得施暴，陳娟產生了離開的念頭，於是她開車跑去找住在四川廣元的表姐。杜男表示，「我發現陳娟不見後，就像發了瘋一樣地開車到她父母家，結果竟然沒在那，事後，為了找她報了警，最後用汽車的GPS定位在四川廣元找到了她。」

據悉，杜男事後當著陳娟姐姐和姐夫的面前下跪，保證不會在施暴，並且暫時答應陳娟的離婚請求。杜男表示，「我以為這事兒就這樣過去了，沒想到她和我回北京後又一直堅持離婚手續一定要辦，之後我只好和她約定6月底的時候，一起回內蒙古莫旗辦理離婚手續。」

據悉，陳娟本來並沒有堅決地想離婚，但一回娘家卻感變了心意，讓杜男懷疑是岳父母從中煽動，便讓他產生了殺人的念頭。杜男在6月29日當天購買了一桶汽油和一瓶農藥，放進自己的車裡，隔天早上跟朋友喝了一整天的酒，晚上7點多又到超市買了幾瓶啤酒，之後才回到陳娟家。

當時陳娟執意要待在娘家，杜男一氣之下，當場拿起斧子亂砍，見妻子和岳父母都倒地不起後，再將一桶汽油倒地上，點著火後便開車逃跑。據悉，當時殺了人後的杜男原本想投河輕生，沒想到卻被人打撈上岸，事後他便決定到警局自首。目前，此案正在進一步審理中。

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