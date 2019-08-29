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保險卓越獎／法國巴黎產險獲「住宅地震保險推展」銀質獎殊榮

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▲法國巴黎產險總經理何士坊（中）、保險局長施瓊華。（圖／法國巴黎產險提供）

▲法國巴黎產險總經理何士坊（中）、保險局長施瓊華。（圖／法國巴黎產險提供）

記者楊絡懸／台北報導

被譽為保險業界最高榮譽的「台灣保險卓越獎」於29日舉行盛大頒獎典禮，法國巴黎保險旗下的法國巴黎產險榮獲「住宅地震保險推展卓越獎」銀質獎殊榮，法國巴黎產險表示，長期以來致力於提供便捷、有效率的服務給客戶及合作的通路夥伴，獲得專業的肯定。

根據內政部消防署資料統計，2018年2月6日花蓮地震受影響戶數就達195戶，死傷人數高達308人；同年發生的2萬7922次火災，其中一般住宅火災就佔了6600次左右，比例高達23%。

「這些都有機會透過保險保障減少民眾的損失及減輕社會資源。」法國巴黎產險表示，數據顯示目前全台地震險投保率僅30%左右，絕大多數是向銀行辦理房貸時投保的住宅火災及地震基本保險，顯示仍有70%的民眾對於火災及地震保險的保障內容尚未了解，「若擔心一生積蓄於火災或震災中毀於一旦，投保住宅火災及地震保險會是保障自己和家人財產的最佳選擇。」

法國巴黎產險代總經理何士坊（Stephane Roy）表示，法國巴黎產險在台近20年以來，不斷致力於提供客戶和合作夥伴最符合需求的保險產品，此次榮獲保險卓越獎的無疑是對法國巴黎產險的再一次肯定。未來法國巴黎產險將繼續努力推動住宅火災保險業務，透過更完善的保障服務和更簡單的流程，表達對客戶和合作夥伴們的用心和重視。

住宅火災及地震保險產品特色：

1、同時承保火災及地震事故所造成的損失，一次保障兩種潛在風險。

2、建築物採「重置成本」計算保額，理賠無須扣除折舊。

3、自動承保部分動產、竊盜、第三人責任、玻璃損失，保障範圍增加，無須加收保費。

4、不論火災或地震造成無法居住時，均提供臨時住宿費用補償。

5、一年投保一次保費合理且不必擔心一次支出大筆保險費。

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