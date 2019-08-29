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保險卓越獎／新安東京海上產險獲5大獎　AI創新科技「滿足顧客需求」

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▲新安東京海上產險總經理簡仲明（左）代表出席接受金管會主委顧立雄頒獎。（圖／新安東京海上產險提供）

▲新安東京海上產險總經理簡仲明（右）代表出席接受金管會主委顧立雄頒獎。（圖／新安東京海上產險提供）

記者楊絡懸／台北報導

保險公司爭相競逐最高榮譽的「台灣保險卓越獎」於28日揭曉，新安東京海上產險獲得「商品創新專案企畫卓越獎」、「公益關懷卓越獎」、「風險管理卓越獎」、「資訊應用卓越獎」及「人才培訓專案企畫卓越獎」等5項大獎。新安東京海上產險表示，保險專業與服務品質獲得主管機關與學者專家的肯定，展現出經營團隊持續追求卓越與不斷創新發展的強烈企圖心。

新安東京海上產險表示，長期在台深耕於車險及各類財產保險服務，近年來也積極於產險服務，提供全方位的創新服務與商品以提高客戶滿意。新安東京海上產險發言人副總經理呂文泉表示，「滿足顧客需求」向來是服務理念之一，例如，創業界之先推出「兒童居家照顧費用保險」，藉由保險填補父母因請假照顧家中生病小孩扣薪缺口，提供家長多一份支持。

呂文泉說，新安東京海上產險在客服、核保及理賠流程中整合人工智慧（AI）、流程自動化機器人（RPA）與物聯網（IoT）等科技應用，讓保險作業更人性化、更效率化；而在風險管理方面，導入與日本東京海上集團相同的內部模型進行整合性之風險量化與監控，讓資料品質管理與國際接軌，促使整體經營更健全，獲得客戶更大信賴。

新安東京海上產險表示，保險專業表現優異來自於重視人才培訓及積極建立人才庫，運用專案管理與訓用合一的方式培育儲備主管，以提升人員專業能力與組織效能等，做為提升保險服務品質的重要基礎。

值得一提的是，為落實「深耕社區，社會關懷」公益主軸，新安東京海上產險成為產險業第一家投入防制酒駕的業者，運用多元媒體積極投入相關道路安全的宣導，全面性喚起大眾對交通安全的重視。

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