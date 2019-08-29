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保險卓越獎／永達保經連奪4次公益關懷獎　「捐超過100台長照專車」

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▲永達保經總經理陳慶鴻（右）從金管會主委顧立雄手中接過「公益關懷卓越獎」金質肯定。（圖／永達保經提供）

▲永達保經總經理陳慶鴻（右）從金管會主委顧立雄手中接過「公益關懷卓越獎」金質肯定。（圖／永達保經提供）

記者楊絡懸／台北報導

被譽為台灣保險業界最高榮譽獎項的「第八屆臺灣保險卓越獎」頒獎典禮於28日舉行，此次共有36家保險業者、125件作品共同角逐16項大獎，經過嚴格評選後，永達保險經紀人獲頒「保險輔助人組公益關懷卓越獎」金質獎、「保戶服務專案企畫卓越獎」銀質獎。

永達保經表示，連續獲得4次公益關懷卓越獎肯定，今年摘下「公益關懷卓越獎」金質獎，證明永達保經善盡企業社會責任的價值，樹立企業投身公益活動標竿，專注關懷弱勢的生活權利，號召社會共同投入，並鼓勵受助者加入助人者行列，重建社會連結，建構具備善良與希望的社會。

2017年，永達保經完成第一階段10年捐贈100台復康巴士後，投入長照2.0希望工程；2018年，永達保經進入公益行善第二階段長期交通車捐贈計畫，藉由舉辦公益健走活動將報名費全數捐做長照專車購置經費，邀請客戶、民眾跟永達一起做公益。

自2014年起，永達保經推動永達志工探訪活動，連續5年以實際行動關懷弱勢朋友及獨居長者，更於2016年將關懷觸角延伸至偏鄉孩童，舉辦「永達親親寶貝向前行」出遊活動，藉由陪伴，讓孩子們的成長歲月留下難忘的歡樂回憶。

永達保經表示，「保戶服務專案企畫卓越獎」此次共有11家參選，永達保經首次以「精耕接續服務、杜絕孤兒保單」專案參報即榮獲銀質獎，其接續作業由專責部門定期管理與追蹤，透過業代人資管理標準與流程，設定服務件接續的業代條件，建置完整的接續服務系統，公司更針對接續服務提供獎勵金，提高保單繼續率，也提升人員定著率。

從專案執行至派發接續，永達保經以「保戶服務」滿意度調查及成果評估，定期檢討改善，藉由標準化接續服務流程，要求業務代表每年須請客戶親簽「售後服務需求表」，創造與客戶雙向溝通機會，瞭解真正需求，提高客戶滿意度。

永達保經表示，19年來，永達以經營長年期保單為根本，重視客戶權益，不讓客戶成為孤兒保單，實現服務的終身價值（Lifetime value），更持續回饋社會，發揮保險愛與關懷的責任與精神，善盡企業社會責任，不僅延伸保險業互助的宗旨，更落實MDRT全人關懷的理念。

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