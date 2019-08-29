保險卓越獎／明台產險奪二大金獎　「旅遊保險系統」飛機延誤3hrs就理賠

▲明台產險董事長長瀬耕一（左）、明台產險總經理陳嘉文。（圖／明台產險提供）

記者楊絡懸／台北報導

財團法人保險事業發展中心於28日在福華國際文教會館舉行「第八屆台灣保險卓越獎」頒獎典禮，三井住友海上集團明台產險以優質的經營表現，獲得「保戶服務專案企畫卓越獎金質獎」及「商品創新專案企畫卓越獎金質獎」殊榮，由金融監督管理委員會主任委員顧立雄及副主任委員張傳章等人頒發，明台產險董事長長瀬耕一代表受獎。

明台產險表示，深入了解消費者需求，為了強化對保戶的服務與提升理賠處理效率，透過產品優化與服務內涵的提升，自2018年2月1日起，運用區塊鏈（Block Chain）科技，結合智能合約（Smart Contract）開發「旅遊綜合保險理賠系統」。

針對航班延誤推出網路快速理賠通知服務，只要航班延誤達3小時即可符合理賠資格，同一張保單最多理賠2次航班延誤，但不限單一來回航點。

以台灣為第一站起飛，之後不限地點起降，提供多點式理賠，最多可以填寫十個航班資訊，對經常出差的商務客、需轉機的旅客確是一大福音，成功吸引客戶使網路投保旅平險件數與業績成長翻倍。

明台產險表示，「旅遊綜合保險理賠系統」不僅是集團內亞洲最先進且符合客戶所需之創新服務，更於2018年7月通過經濟部智慧財產局之新型專利。藉由金融科技的導入，提供了民眾更方便的服務、更有效率的流程，也對產業的服務模式造成一定的正面影響，因此獲得評審青睞榮獲2019台灣保險卓越獎「保戶服務專案企畫卓越獎金質獎」。

明台產險於2019年2月及4月，更跨界與中華航空及中華電信合作，推出升級版班機延誤理賠通知服務。凡搭乘華航國際線的旅客，投保時填寫班機資訊及護照號碼，當班機延誤達理賠門檻時，免上傳登機證明，理賠金自動匯入指定帳戶。

保戶進行海外旅遊時若開啟中華電信國際漫遊功能，漫遊功能將自動偵測保戶手機定位並與航班資訊進行比對，當航班延誤達到理賠時數後，將自動收到理賠簡訊，理賠金自動匯入指定帳戶，保戶不需再回傳登機證明以確認搭乘該航班。

明台產險表示，截至8月25日為止，已有約3萬張保單，共超過6萬6500筆航班資訊（Flight Information）啟動智能合約，其中有240張保單觸發快速理賠簡訊通知功能，且高達90%對此項服務表示很滿意。

此外，明台產險配合政府防疫制度並結合撲殺補償機制，與農委會畜牧處、農業金融局、動植物防疫檢疫局，於2017年共同推出首張「非」天災型的農業保險保單「明台產物家禽禽流感保險」，曾獲行政院農業委員會頒發「農業保險卓越貢獻獎」。

明台產險2018年9月推出三大特色的全新「家禽の好險」：

1、增加納保禽種：由蛋雞、蛋中雞、白肉雞，擴大為肉用、蛋用、種用之雞、鴨、鵝、火雞，連土雞、紅面番鴨、白羅曼鵝等也在納保範圍內。

2、投保比例視飼養禽種有15%、20%、25%可彈性選擇。

3、擴大投保對象：除原畜牧場登記證負責人可投保外，擴增畜禽飼養登記負責人、承租戶等家禽飼養場實際經營者皆可投保。

明台產險表示，今年2月首例家禽禽流感保險啟動理賠機制，明台產險主動協助保戶辦理快速理賠程序，截至7月底為止已在彰化、雲林等區域完成超過10件家禽禽流感保險理賠。

實地進行風險評估，並依生物安全管理程度給予個別費率，協助提升生物安全及自主防疫工作，鼓勵農民主動通報，有效協助彌補農民於撲殺至復養期間之收入損失，成為明台產險「家禽の好險」（明台產物家禽禽流感保險）榮獲本屆台灣保險卓越獎「商品創新專案企畫卓越獎金質獎」的關鍵因素。