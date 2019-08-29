保險卓越獎／兆豐保險奪2獎！App整合4大功能　拍下汽車毀損照快速申請賠償

▲兆豐保險董事長梁正德（西裝左2）及代理總經理翁英豪（西裝左3）帶領團隊獲頒兩項銀質獎。（圖／兆豐保險提供）

記者楊絡懸／台北報導

財團法人保險事業發展中心主辦第八屆「台灣保險卓越獎」於28日舉行頒獎典禮。兆豐保險榮獲「保戶服務專案企畫卓越獎」及「商品創新專案企畫卓越獎」兩獎項銀質獎殊榮，均為導入數位金融的成果，兆豐保險響應企業社會責任並照顧員工，也獲頒「保險業加薪優良標竿企業」特別獎。

兆豐保險表示，近年為落實服務創新的理念，深入瞭解保戶的需求與期待，並大膽將科技融入保戶服務流程之中，不僅提供保戶全新的服務體驗，同時也大幅提升保險服務效率。

兆豐保險特意開發行動App，突破時間和空間的限制，整合保險4大功能，讓保戶可即時透過App進行線上投保、勘車、繳費及理賠等服務；其中，勘車功能更是業界首創，保戶可自行拍攝汽車外觀或毀損照片後上傳，省去預約、等候業務或理賠人員的時間。

此外，兆豐保險亦領先業界於2017年結合區塊鏈（Blockchain）技術與智能合約（Smart Contract），提供保戶班機延誤即時理賠通知的服務。當保戶於投保時輸入班機資訊，電腦系統會自動比對該班機是否延誤，並主動通知保戶，簡化小額賠款支付的流程。兆豐保險將現有科技充分運用於保戶服務與創新商品之中，成功獲得保險卓越獎評審委員肯定。

兆豐保險表示，致力於優化各項保戶服務流程，以及設計便利保戶生活的保險商品，以達到最及時與全方位的服務，彰顯出保險本質及以人為本的服務精神，藉以塑造年輕化的品牌形象，帶動企業價值的提升。此外，兆豐保險亦重視人才培育及員工照顧，於2018年度逆勢調薪以凝聚員工向心力，因此榮獲保發中心特別頒發「保險業加薪優良標竿企業獎」。